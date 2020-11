Nagelneue Lidl-Filiale nahe der Playa de Palma vor Eröffnung

Die Discounterkette Lidl eröffnet am Donnerstag eine Filiale in der Nähe der Playa de Palma. Der Supermarkt befindet sich an der Ecke Avinguda d'Amèrica und Carretera Militar in Arenal und ist von der Autobahnausfahrt 12 erreichbar.

Einer Pressemitteilung des Unternehmens zufolge handelt es sich um das 19. Geschäft auf der Insel. Die Investition habe sich auf 5,3 Millionen Euro belaufen und auch den Bau eines öffentlichen Spielplatzes in der Nähe beinhaltet.

Weiter heißt es, dass 40 Arbeitsplätze geschaffen werden. Insgesamt beschäftigt Lidl in den 24 balearischen Filialen 550 Personen. (it)