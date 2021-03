Fast 300 Bars und Restaurants haben wegen Corona aufgegeben

Die Corona-Pandemie hat auf Mallorca und den Nachbarinseln knapp 300 Bars und Restaurants vernichtet. Im vierten Quartal 2020 waren bei der staatlichen Sozialversicherung 4205 Lokale auf den Balearen registriert. Das sind 276 Betriebe weniger als vor einem Jahr, teilte das regionale Statitikamt Ibestat mit.

Noch weniger eingetragene Lokale hatte es lediglich 2013 während der Wirtschaftskrise gegeben. Damals wurden 4111 Lokale gezählt.

Zwar ist die Zahl der bei der Sozialversicherung angemeldeten Betriebe im Winter stets geringer als im Sommer. Gleichwohl waren in den Monaten Juni, Juli und August 2020 fast 800 Lokale weniger in Betrieb als im Vorjahr. Die Arbeitgeberverbände in der Gastronomie, Caeb und Pimem, bezeichneten die Entwicklung als "harten Schlag" für die Branche.