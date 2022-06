Wer per Flugzeug nach Mallorca reisen will, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor drei Jahren. So kostet ein Flug nach Mallorca durchschnittlich 60 Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Nach Angaben des Verbands der deutschen Luftfahrtindustrie ist das vor allem auf die gestiegenen Kerosinpreise zurückzuführen.