Nach dem Hotel-Deal des Tennis-Stars Rafael Nadal mit dem Konzern Meliá ist bekannt geworden, dass auch der Onkel des Spitzensportlers auf Mallorca verstärkt im Beherbergungsgewerbe mitmischt. Toni Nadal kaufte jüngst nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora das Apart-Hotel Galeón in Port de Pollença. Pollenças Bürgermeister Andrés Nevado äußerte, sich über dieses Investment zu freuen. Es gehe darum, die Qualität der Hotels auf dem Gebiet der Gemeinde stetig zu erhöhen, sagte er. Das Hotel gehörte früher der Familie Cusí, Ende des Sommers wurde es geschlossen, das alte Mobiliar wurde bereits zum Verkauf angeboten.

Toni Nadal war einer der Stargäste bei der Feier des 50. Bestehens des Mallorca Magazins im vergangenen Jahr. Er erzählte damals unter anderem eine Anekdote aus der Zeit, als er noch seinen Neffen Rafael Nadal trainierte. Er ließ ihn hin und wieder auf schlechten Plätzen und mit schlechten Bällen trainieren. Warum? "Wenn du besser als die anderen sein willst, darf es nicht zu einfach sein", so Toni Nadal. "Ich wollte, dass er willensstark wird. Auf und neben dem Platz."

Nadals berühmter Neffe und der Meliá-Konzern hatten an diesem Donnerstag in Madrid eine neue Hotelmarke namens Zel angekündigt. Rafael Nadal und der CEO von Meliá, Gabriel Escarrer, erklärten, dass es sich um eine Kette handelt, die vom mediterranen Lebensstil inspiriert sein werde. Das erste Zel-Hotel soll 2023 auf Mallorca eröffnen, weitere 20 Hotels sollen in den kommenden fünf Jahren in verschiedenen Ländern der Welt entstehen.