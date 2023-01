Der Flughafen von Palma ist der einzige Großflughafen in Europa, der sich von den Folgen der Pandemie erholt hat und wieder dieselben Fluggastzahlen schreibt wie 2019. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Mittwoch unter Berufung auf Eurocontrol. Mit dem prozentualen Zuwachs an Fluggästen im abgelaufenen Jahr 2022 übertraf Son Sant Joan deutlich Airports wie Madrid, Paris, Frankfurt, London und München. Während die meisten dieser Drehkreuze bei den Flugbewegungen noch zwischen 18 und 32 Prozent unter dem Niveau aus den Vor-Corona-Jahren liegen, konnte der Flughafen Palma hier sogar um 1 Prozent im Vergleich zu 2019 zulegen.