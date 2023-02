Die Balearen verzeichneten im Jahr 2022 das beste Tourismusjahr ihrer Geschichte, sowohl was die Ausgaben als auch die Rentabilität der Besucher aus dem In- und Ausland betrifft. Nach Angaben der Landesregierung und unter Berufung auf die Zahlen des nationalen Statistikamtes spülten Urlauber 2022 über 17,3 Milliarden Euro in die Kassen der Balearen, mehr als 806 Millionen mehr als in dem bis dato rentabelstem Tourismusjahr 2019. Ausländische Feriengäste stellten mit Gesamtausgaben von rund 15,2 Milliarden Euro den Löwenanteil der Einnahmen, rund 2,1 Milliarden Euro Umsatz bescherten nationale Urlauber der Region.

Die durchschnittlichen Ausgaben pro Besucher lagen im Jahr 2022 bei 1051 Euro und damit 4,06 % über denen von 2019 (1010 Euro). Auch die durchschnittlichen Tagesausgaben pro Tourist - sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland – toppen 152 Euro und damit 5,14 Prozent als die aus dem Vor-Corona-Jahr. Ähnliche Nachrichten 43 Millionen Übernachtungen: Mallorca war 2022 Spaniens Rekordreiseziel Was die Zahl der Besucher betrifft, so konnten die Inseln im vergangenen Jahre deren Verluste während der Pandemie praktisch wegmachen. Dank der höheren Ausgaben erzielte die balearische Tourismubranche 2022 aber eine höhere Rentabilität. Die Balearen beendeten 2022 mit praktisch der gleichen Anzahl von Touristen wie 2019 (-0,003%), nämlich 16,47 Millionen, sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland.