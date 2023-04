Bei Aldi auf Mallorca gibt es jetzt deutlich mehr lokale Produkte. Wie die Discounter-Kette am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gab, sei der Anteil an Balearen-Erzeugnissen in den Regalen der Märkte in den vergangenen Jahren um bis zu 40 Prozent gestiegen. Dabei handle es sich vor allem um Schinken- und Wurstwaren, Gebäck, Käse und Weine. Auf Mallorca und den Nachbarinseln sei insbesondere die Qualität der Sobrassada, der Quely-Kekse und des menorquinischen Käses hervorzuheben, heißt es. Bei den Kunden besonders beliebt seien zudem Robiols (süße Teigtaschen) sowie das Kakao-Getränk Laccao.

Ähnliche Nachrichten Discounter Aldi jetzt auch mit Filiale in Can Picafort vertreten Der deutsche Billig-Supermarkt betreibt in ganz Spanien 400 Filialen, auf den Balearen sind es elf. Zehn davon auf Mallorca (Palma, Campos, Cala Millor, Calvià, Inca, Manacor, Marratxí) und eine in Ibizas Hauptstadt Eivissa. Die neueste Filiale eröffnete unlängst in Can Picafort. Die Kette vertreibt in den Märkten jeweils rund 2000 Produkte, 80 Prozent davon aus Spanien.