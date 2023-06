Die auf Mallorca in den vergangenen Jahren zu allgemeiner Bekanntheit gelangte und von einem Deutschen geleitete Restaurantkette "Es Rebost" zieht sich weiter zurück. Wie die Zeitung "Diario de Mallorca" berichtet, steht nach dem Lokal an der Ecke der Straßen Rambla und Oms in Palma auch die Dependance im Terminal D des Flughafens vor dem Aus. Vor einiger Zeit war auch die Filiale an der Prachtmeile Jaime III. aufgegeben worden, jetzt befindet sich dort eine Bäckerei der Firma "Forn Santa Gloria".

Geleitet wird "Es Rebost" von dem Deutschen Helmut Clemens. Die Filialen setzten vor allem auf lokale Produkte von der Insel und waren auch bei Einheimischen sehr beliebt. In einem Interview mit MM hatte Clemens im Jahr 2021 gesagt, dass ihn die Corona-Krise heftig getroffen habe. "Der Branche geht es schlecht", sagte Clemens damals. In jenem Jahr hatte er ein Lokal an der Plaça d'Espanya aufgegeben, weil die Miete dort zu hoch war. Daraufhin machte dort wieder das Traditionscafé "Cristal" auf. Was das Lokal an der Ecke der Straßen Rambla/Oms angeht, so findet man nunmehr eine Filiale der spanischen Kette "Bombon Boss" darin. Erst im April war die erste Dependance im Einkaufszentrum Porto Pi im Hafen von Palma eröffnet worden. Auf der Speisekarte der "Bombon"-Boss-Restaurants stehen unter anderem Croissants, Pfannkuchen, Waffeln sowie diverse Sandwiches und Salate. Dazu gibt es eine Auswahl an heißen und kalten Getränken, darunter Latte Macchiato, Frappé, Smoothies und Kaffeespezialitäten. Spanienweit ist die Marke bereits mit 36 Filialen vertreten.