Palmas zentrale Plaza de España (Katalanisch: Plaça d’Espanya) ist auf Mallorca seit gut einem Jahrzehnt bekanntals Hotspot der internationalen Fastfoodketten. Hier reiht sich die Pizzakette Taco Bell an die Boulettenbrater McDonalds, Burger King und Kentucky Fried Chicken. Doch jetzt bekommen letztere massive Konkurrenz vom heimischen Festland: Die spanische Hamburgerkette Goiko wird an der Ostseite des Platzes ihre erste Niederlassung auf der Insel eröffnen. Just dort, wo sich bis vor kurzem das Vollwert-Restaurant Mas Natural befand, das mittlerweile in die Fußgänger-Straße Blanquerna umgesiedelt ist.

Das geplante Goiko-Lokal bezieht somit eine Fläche von 240 Quadratmetern samt einer Außenterrasse. Die Neueröffnung ist Teil der Expansionsstrategie der Kette in ganz Spanien, wo das Unternehmen bereits mehr als 100 Restaurants betreibt. Goiko wurde 2013 gegründete und gilt als eine der am schnellsten wachsenden Restaurantketten des vergangenen Jahrzehnts. In ihrer Geschichte hat die Gesellschaft mehr als 32 Millionen Hamburger an seinen Standorten in Spanien und Frankreich verkauft, berichtet die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Samstag.

Über sich selbst schreibt die Restaurantkette auf ihrer Homepage: „Unsere Geschichte beginnt mitten in der Krise, im Jahr 2013, mit Andoni Goicoechea, einem 25-jährigen Venezolaner baskischer Abstammung, der nach Madrid kommt, um als Assistenzarzt mit Schwerpunkt Geriatrie im Krankenhaus La Paz zu arbeiten. Mit 50.000 Euro, die ihm sein Vater geliehen hat, beschließt Andoni, seinen Traum zu verwirklichen und ein Restaurant zu eröffnen. Er nahm sich vor, ein Gourmet-Hamburger-Restaurant von höchster Qualität und Aufmerksamkeit zu schaffen, und entwarf zusammen mit seiner Schwester die erste Speisekarte. Das war die Geburtsstunde von Goiko.“

Das Lokal sei der Ort, an dem man sich dem Genuss der unwiderstehlichsten und hochwertigsten Burger hingeben könne, an dem man seinen Impulsen nachgeben und das Brutzeln genießen könne, ohne selbst Hand anlegen zu müssen, heißt es auf der Homepage weiter. Darum seien die Burger „ein authentisches Erlebnis“. Goiko habe sich von Anfang an zum Ziel gesetzt, "den Wunsch zu fördern, sich selbst zu übertreffen und zu zeigen, dass alles möglich ist, wenn man es gut macht".

Das Wachstum von bisher 100 Filialen in Spanien sei erfolgt, ohne auf ein Franchisemodell zurückzugreifen. „Wir sind eine Familie, die gemeinsame Werte, ein Vorhaben und einen Traum hat. Und unsere Expansion geht weiter, aber mit einer klaren Idee: "Wir haben die Qualität seit unserer Eröffnung nicht gesenkt und werden es auch nie tun", verspricht Andoni Goicoechea seinen Kunden. "Wir sind stets so gut wie der letzte Burger, der gerade vom Grill kommt".

Die geplante Neueröffnung in Palma wird nach Ultima-Hora-Angaben von der Gruppe aFinance gemanagt, die auf Immobilien-, Finanz- und Nautikdienstleistungen spezialisiert ist. Diese Gesellschaft vermittelte bereits die Eröffnung einer Filiale der kanadischen Coffeeshop-Kette Tim Hortons, ebenfalls an der Plaza España, sowie eine Niederlassung des Madrider Gartenbauunternehmens Fronda unweit der Plaza. Beide Vorhaben wurden im Jahr 2022 realisiert.