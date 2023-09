Angesichts der anhaltenden Beliebtheit von Mallorca bei Touristen sind die Investitionen in Hotelprojekte erklecklich. Die Fergus-Gruppe will das Hotel BH Mallorca im Ferienort Magaluf, das noch der Palladium-Hotelgruppe gehört, in drei Einheiten für Familienpublikum sowie Design- und Luxusfreunde aufspalten. Dafür sollen nach einer Pressemitteilung vom Montag 20 Millionen Euro investiert werden.

Das Familienhotel soll "Fergus Club Mallorca Waterpark" heißen, vier Sterne haben und über 656 Zimmer sowie mehrere Swimmingpools verfügen. Hinzu kommt der nach eigenen Angaben größte Aquapark der Balearen. Das zweite Hotel mit Fokus auf dem Design soll den Namen "Tent Calvià Beach" bekommen, 280 Zimmer haben und den Gästen ein unlimitiertes Brunch servieren. Die dritte Herberge wird "Tent Mojito Suites" genannt, über 120 Zimmer verfügen und das ganze Jahr über offen haben. Ziel ist es der Pressemitteilung zufolge, die von Exzesstouristen frequentierte Gegend aufzuwerten. Pep Cañellas, der Vorstandschef der Fergus-Gruppe, bezeichnete das Projekt als Meilenstein für die Hotelindustrie auf den Balearen. Das Unternehmen verfügt auf dem Gebiet der Gemeinde Calvià bereits úber zehn Hotels mit etwa 6000 Betten.