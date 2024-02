Langeweile auf dem Flug nach Mallorca wird wohl bald Geschichte sein. Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines wird aktuell ein neues Projekt geplant. Dabei sollen in einem Airbus A320 alle Sitze mit einem Unterhaltungs-Monitor ausgestattet werden. Das bestätigte eine Sprecherin der Fluggesellschaft gegenüber MM. Zuerst hatte das Luftfahrtportal AeroTelegraph.com darüber berichtet. Man sei noch in der Planungsphase, so Discover-Sprecherin Leonie Bueb.

Der entsprechend ausgestattete Airbus wird auf Mittelstreckenflügen eingesetzt. Es liegt nahe, dass auch Mallorca-Urlauber in den Genuss kommen dürften. Denn die Airline ist bekannt als Ferien-Flieger und bedient fliegt die Insel von Frankfurt und München aus an. Wie AeroTelegraph.com berichtet, solle es erstmal nur bei einem Test-Flugzeug bleiben. Man wolle das System erst einmal "im Alltag testen und Erfahrungen sammeln". Ähnliche Nachrichten Erste Flieger schon umlackiert: Mallorca-Airline Discover kommt in völlig neuem Look daher – und heißt nicht mehr Eurowings Mehr ähnliche Nachrichten Wie genau das Unterhaltungssystem aussehen wird, wollte Discover Airlines nicht verraten. Ob es nun Filme oder Serien, Podcasts oder Spiele sind, an denen man sich bedienen kann, blieb bei der MM-Anfrage unbeantwortet. Hingegen schreibt das Insider-Portal AeroTelegraph.com, wie andere Systeme an Bord funktionieren: "Neben Unterhaltungsangeboten sowie Daten rund um den Flug, können Fluggesellschaften über das System mit ihren Passagieren in Kontakt treten, um zum Beispiel Snacks und Getränke an Bord, aber auch Ausflüge am Zielort oder Ähnliches zu verkaufen." Aus Eurowings Discover ist Discover Airlines geworden. Die Fluggesellschaft hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt derzeit eine Flotte von 22 Flugzeugen und beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter. Gegründet worden ist sie 2021, die Umbennenung und -lackierung der Flugzeuge begann erst im vergangenen Jahr.