Für das Luxushotel Four Seasons Formentor auf Mallorca, das noch vor dem Beginn der diesjährigen hochsaison eröffnet werden soll, werden Arbeitskräfte gesucht. Eine erste Vorstellungsrunde soll laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Dienstag, 27. Februar, stattfinden, und zwar im Gebäude der Stiftung Rotger Villalonga in Pollença (c/. Philipp Newman, 11). Weitere werden in anderen Orten der Insel folgen.

Das Betreiberunternehmen will zunächst Einwohnern des im Nordosten der Insel gelegenen Dorfes die Möglichkeit geben, sich für einen Job in dem neuen Fünfsternehaus zu bewerben. Am ersten sogenannten "talent day" können die Interessierten zwischen 9 und 14 sowie zwischen 15.30 und 18.30 Uhr samt ausgedrucktem Lebenslauf antreten. Es wird mehrere Gespräche geben. Wer einen Job im wohl besten Hotel Spaniens ergattern möchte, kann sich auch im Webauftritt der balearischen Arbeitsagentur SOIB einschreiben, ohne persönlich in Pollença zu erscheinen. Das alte Hotel Formentor, das dem Barceló-Konzern gehörte, wurde komplett abgerissen und durch einen neuen Bau ersetzt. Auch einen Hubschrauberlandeplatz soll es dort geben. Auf die verwöhnten Gäste warten allerlei Annehmlichkeiten wie ein Spa, ein großer Außenpool und einer der wohl schönsten Strände der Insel, die Playa Formentor. Im alten Hotel Formentor, das in den 1920er-Jahren von dem Deutsch-Argentinier Adán Diehl gegründet worden war, kehrten illustre Gäste wie der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt, der mexikanische Schriftsteller Carlos Fuentes oder der legendäre britische Weltkriegs-Premier Winston Churchill ein.