Wer in den kommenden Tagen in Richtung Mallorca-Urlaub aufbrechen wollte, guckt jetzt erst einmal ins Leere. Gleich zwei große Streiks sind an deutschen Airports für die nächsten Tage angekündigt worden und sollen diese lahmlegen. An den Flughäfen in Flughafen am Main sowie in Hamburg werden am Donnerstag, 7. März, den ganzen Tag über keine Abflüge stattfinden. Man rechne "ganztägig mit erheblichen Beeinträchtigungen und Flugausfällen", teilte der Frankfurter Airport mit. Ein Zustieg zu Flügen ab Frankfurt werde am Donnerstag gar nicht möglich sein. Ankünfte und Umstiege sollen – nach aktuellem Stand – realisiert werden. Das Gleiche gilt für den Flughafen in Hamburg.

Der Frankfurter Flughafen wird am Donnerstag wegen des Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte für abfliegende Passagiere gesperrt, meldet auch die Deutsche Presse-Agentur. Konkret bedeutet das, dass die Sicherheitskontrollen nicht besetzt werden können. "Wegen der ausfallenden Kontrollen könnten keine Passagiere von der Landseite den Flughafen betreten", erklärte ein Sprecher des Betreibers Fraport. "Fraport bittet alle Passagiere, die ihre Reise in Frankfurt beginnen, am 7. März nicht an den Flughafen zu kommen und Kontakt mit ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen", wird Passagieren geraten. Parallel findet noch ein anderer Streik statt: Ebenfalls ruft die Gewerkschaft Ver.di das Lufthansa-Bodenpersonal von Mittwochabend bis Samstagmorgen, 6. bis 9. März, zu einem Warnstreik auf. Ob auch die Tochergesellschaft Eurowings davon betroffen sein wird, ist bisher nicht bekannt. Auch in diesem Fall informiert der Hamburger Flughafen die Fluggäste mit ähnlichen Worten: "Betroffene Passagiere werden gebeten, sich über Streichungen und Umbuchungsmöglichkeiten bei ihrer Fluggesellschaft zu informieren." Welche Rechte Sie haben, wenn Ihr Mallorca-Flug sich verspätet oder gechancelt wird, lesen Sie hier.