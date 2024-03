Wer in diesen Tagen reisen will, braucht starke Nerven: Gleich mehrere parallele Streiks legen den Flug- und Zugverkehr in Deutschland lahm. Davon sind auch viele Mallorca-Urlauber betroffen, weil keine Flieger in Richtung Insel abheben. Vor allem an den Flughäfen in Frankfurt am Main, Hamburg und Düsseldorf geht seit Donnerstagmorgen fast gar nichts mehr. Dazu kommen auch die Airports in Leizig/Halle, Dresden sowie Köln/Bonn, dort sind aber nur der Frachtverkehr oder innerdeutsche Verbindungen betroffen. Der Hintergrund ist ein Streik des Sicherheitspersonals. Jetzt hat die Gewerkschaft Verdi die angekündigten Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte noch einmal ausgedehnt.