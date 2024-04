Für viele Handynutzer war das ein kleiner Schock: Am Mittwochabend hat es bei WhatsApp eine Störung gegeben, sodass der beliebte Messenger-Dienst rund eine Stunde nicht verfügbar war. Zwar konnte die App noch geöffnet werden, doch Nachrichten, Fotos und Videos zu senden oder zu empfangen, war nicht möglich. Millionen Nutzer sind davon betroffen gewesen, auch auf Mallorca.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend zwischen 20 und 20.30 Uhr. Auf der spanischen Seite DownDetector.es, auf der Nutzer alle Arten von Störungen in der Telekommunikation melden können, gingen zahlreiche Beschwerden ein. Fast 30.000 Meldungen über Vorfälle bei WhatsApp wurden alleine in Spanien angezeigt. Die meisten wurden aus Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla und Malaga, aber auch den Balearen und Mallorca gemeldet. Auch Deutschland und Österreich waren betroffen.

Der Konzern WhatsApp meldete sich zu Wort und teilte am Mittwochabend bei X: "Wir wissen, dass einige Leute im Moment Probleme haben. Wir arbeiten daran, die Dinge für alle so schnell wie möglich wieder auf 100% zu bringen." Um Mitternacht posteten sie ein Update: "Und wir sind wieder da! Happy chatting!".

Mittlerweile sollen die Störungen und damit bedingten Ausfälle bei WhatsApp wieder behoben sein. Was die Gründe dafür gewesen sind, ist nicht bekannt. Auch andere Apps des Facebook-Konzerns Meta wie Instagram und Messenger waren zeitweise betroffen gewesen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.