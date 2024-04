Mallorca und die Nachbarinseln haben in fünfzehn Jahren 4967 Geschäfte verloren, während die Zahl der Unternehmen gestiegen ist. Dies geht aus von dem balearischen Finanzministerium vorgelegten Daten hervor. Im Jahr 2008 gab es auf den Inseln insgesamt 19.338 Einzelhandelsbetriebe, im Jahr 2023 dagegen nur noch 14.371.

Es ist bemerkenswert, dass im Jahr 2023 die niedrigste Anzahl von Geschäften in den letzten 15 Jahren zu verzeichnen war: 14.371. Das Jahr, in dem die Inseln die meisten Geschäfte hatten, war dagegen 2008, nämlich 19.338.

Was die Unternehmen im Allgemeinen angeht, so wurde die höchste Zahl auf dem Archipel im Jahr 2022 registriert: genau 101.236, die niedrigste im Jahr 2014, als es 84.270 waren. Der Einzelhandel profitiert also nicht von der wirtschaftlichen Blüte der Inseln.

José Antonio Caldés, Generaldirektor für Unternehmen, Selbstständige und Handel der Regierung, wies gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" darauf hin, dass die Zahl der Unternehmen in den letzten fünfzehn Jahren um 25,69 Prozent gesunken ist, während die Zahl der Geschäfte seit 2008 um 4,8 Prozent gestiegen ist. "Diese Daten zeigen, dass bestimmte Arten von Läden, vor allem kleine und lokale, geschlossen haben, was vor allem auf eine Variable zurückzuführen ist: die Veränderung des Konsummodells. Der Online-Verkauf hat zugenommen, sodass die Verbraucher den Einkaufskanal für ihre Produkte gewechselt haben". In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass dieser Trend in ganz Spanien zu beobachten ist.

