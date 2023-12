Im Januar und Februar werden die fünf mallorquinischen Tüv-Stellen, auf Spanisch Itv, auch an Samstagen öffnen, womit 6000 zusätzliche Termine vergeben werden können und die Wartezeit von bis dato mehr als 30 Tagen endlich verkürzt wird. Mallorcas Inselrat schätzt, dass jeden Samstag 1000 Fahrzeuge geprüft werden können.



Konkret werden die Tüv-Stellen an den Samstagen des 13. und 27. Januar geöffnet sein, während sie am 20. Januar wegen der Feierlichkeiten zu Palmas Schutzpartron Sant Sebastià geschlossen bleiben. Im Februar werden sie jeden Samstag geöffnet sein: am 3., 10., 17. und 24.. Darüber hinaus ist der Inselrat zuversichtlich, dass die Tüv-Stellen im weiteren Verlauf des Jahres auch an anderen Samstagen öffnen werden.



Außerdem soll eine neue Stelle im Industriegebiet Son Bugadelles bei Santa Ponça in Kürze in Betrieb genommen werden. Zusammen mit der provisorischen Tüv-Stelle bei Magaluf soll damit die Zahl der Prüfungen im Gemeindegebiet Calvià von derzeit 4000 auf 8000 pro Monat steigen. Die Kosten für den Bau der neuen Tüv-Stelle belaufen sich auf 1,9 Millionen Euro.