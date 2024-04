Die medizinische Versorgung im Südwesten von Mallorca verbessern, das will das Medical Center Bendinat, das jüngst offiziell seinen Betrieb aufnahm. Das Ärztezentrum gehört zur Palma Clinic, die in Palma am Camí dels Reis beheimatet ist. Bei der Eröffnung der Räume am Kreisverkehr in Bendinat erklärte Internist Dr. Carsten Henningsen: „Wir wollen mit unserem Ärzteteam vor allem Patienten im südwestlichen Bereich der Insel einen Anlaufpunkt bieten. Basis- und Erstversorgung stehen dabei an erster Stelle.”

Darüberhinaus sei der Standort direkt neben den Grund- und weiterführenden Schulen und einem Golfplatz interessant. „Typische Verletzungen wie Verstauchungen oder Brüche könnten ersteinmal vor Ort angesehen und bewertet werden", so Henningsen weiter. „Damit wollen wir unseren Patienten zeitaufwändige Wege nach Palma ersparen." Mit TOM (Traumatologie und Orthopädie Mallorca) hat das Medical Center ein zweites Standbein und so mehrere Ärzte eines weiteren Fachbereichs vor Ort. „Die Orthopädie ist unser Spezialgebiet, wir arbeiten auf hohem Niveau und können gleich einschätzen, ob eine Behandlung bei uns möglich ist", sagte Traumatologe Dr. Patric García. Auch er betont die günstige Lage: „Wir sind in Bendinat in guter Nachbarschaft zu Medizinern anderer Fachgebiete". Es finden sich ein Zahnarzt, Hautärzte und sogar ein Veterinär im gleichen Gebäude. Mit Dr. Miramaneé Neumann im Team rundet das Ärztezentrum sein Angebot ab. Sie ist Familienmedizinerin, bei der alle Altersklassen willkommen sind. „Ich schaue auf den ganzen Patienten und beziehe auch Aspekte wie Sport und Ernährung in meine ärztliche Beratung mit ein ", so die Wahlmallorquinerin bei der Eröffnung.