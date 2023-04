Mit dem Beginn der Osterfeiertage ändern viele Supermärkte und Geschäfte ihre Öffnungszeiten. Los geht es mit den Feierlichkeiten am Gründonnerstag, 6. April, an dem noch die gängigen Öffnungszeiten gelten werden. Der erste Tag, an dem die meisten Geschäfte ihre Türen geschlossen halten werden, ist Karfreitag, 7. April. Der darauffolgende Samstag, 8. April, gilt wiederum als verkaufsoffen. Am Ostersonntag, 9. April, und Ostermontag, 10. April, bleiben die Geschäfte geschlossen.

Einige Supermärkte – vor allem die kleinen Geschäfte, die sich in touristischen Zonen befinden – können jeden Tag, einschließlich am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag öffnen. Darunter sind Bäckereien und Konditoreien, Zeitungskioske, Tankstellen und Blumengeschäfte sowie Läden in Bahnhöfen und kleine Supermärkte. Was die großen Ketten betrifft, so hat Carrefour am Gründonnerstag und Samstag von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Am Karfreitag, Sonntag und Ostermontag bleiben die Läden der Supermarktkette geschlossen.

Mercadona folgt der gleichen Dynamik, bleibt aber am Donnerstag von 9 bis 15 Uhr geöffnet, am Samstag zu den üblichen Öffnungszeiten (von 9 bis 21.30 Uhr), während die Geschäfte am Freitag, Sonntag und Montag geschlossen bleiben. Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten findet man auf der Internetseite des Unternehmens. Auch der Supermarkt Alcampo ist am Gründonnerstag und Karsamstag von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten der Supermärkte von Hiper Centro variieren je nach Gemeinde, können aber auf deren Website eingesehen werden. Den Filialen der Eroski-Supermärkte ist es freigestellt, ob sie an den Feiertagen dem Geschäft nachgehen oder nicht. Dazu kann man auf deren Internetseite unter dem Menüpunkt "Tiendas" die Öffnungszeiten an Feiertagen (aperturas en festivos) der jeweiligen Geschäftstellen einsehen.

Der Supermarkt El Corte Inglés hat mitgeteilt, dass er die Filialen Avenidas und Jaime III am Donnerstag und Samstag von 9 bis 21.30 Uhr öffnen wird. An den übrigen Tagen wird der kleinere der beiden Supermärkte, El Corte Inglés in der Avenida Jaime III, jedoch an den übrigen Tagen von 11 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet sein. Der nächste Feiertag auf Mallorca nach Ostern ist Montag, 1. Mai, Internationale Tag der Arbeit.