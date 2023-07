Sie sind dieser Tage rund um die Insel kaum zu übersehen: An vielen Orten sieht man Ausflugs-Motorkatamarane, die manchmal sogar über Unterwasserfenster verfügen. Dabei sind die Bereiche der diversen Anbieter ganz genau abgesteckt.

Das Meer vor Peguera, Santa Ponça und Camp de Mar wird von der Firma Cormoran Cruises beackert. Für 22,50 Euro kann man einen zweistündigen Trip zu den Malgrats-Inselchen unternehmen, ein kurzer Sprung und ein Bad im Meer sind inklusive, Getränke an der Bordbar kosten extra.

Vor Magaluf, Palmanova und Costa d’en Blanes ist der Britannia-Jet unterwegs. Angeboten werden zu ähnlichen Preisen Rundfahrten mit Badegelegenheit. Die Firma Starfish bietet Cala-Vergnügen rund um Portocolom an, hier wird sogar eine Wasserrutsche geboten. Die gleiche Gegend – aber auch das Meer nördlich von Cala Millor und südlich von Cala Rajada – wird von den grünblauen Schiffen des Unternehmens Sea Paradise Mallorca befahren. Wie alle anderen Anbieter offeriert auch diese Firma zudem spezielle Touren zu entlegenen Calas an, die vier Stunden oder länger dauern können, entsprechend teurer sind und zum Teil ein Essen und sonstige Extras beinhalten. Die Boote werden in diesen Hochsaison-Tagen von vielen Menschen benutzt, weshalb es eng werden kann.

Aus dem Einerlei heraus ragen die Angebote der in Port de Sóller ansässigen Firma Barcos Azules, weil hier vor der gewaltigen Kulisse der Tramuntana geschippert wird, und zwar zur Sa-Calobra-Schlucht, zur wilden Cala Tuent und zum Lochfelsen Sa Foradada. Die letztgenannte Exkursion kostet 36 Euro, Residenten zahlen 26 Euro. Ebenfalls jenseits des üblichen Motorkatamaran-Feelings ist die Tour von Colònia de Sant Jordi zur vorgelagerten Insel Cabrera angesiedelt: Dieser vom Unternehmen Excursions a Cabrera angebotene Trip kostet 54 Euro. Im Preis enthalten ist eine Badegelegenheit in kristallklaren Gewässern ohne Touristen. Das Highlight ist der Besuch der Wasserhöhle Cova Blava. Manche Anbieter locken Kunden damit, dass man Delfine sieht, was jedoch nicht allzu oft passiert.

Es gibt ebenfalls ein großes Angebot an individuellen Bootsausflügen auf der Insel, von denen die meisten im hochpreisigen Segment rangieren: Für 88 Euro pro Nase kann man in Sa Ràpita zum Beispiel eine mit Sonnenplane bewehrte Llaüt aus dem Jahr 1973 samt Skipper mieten und stundenlang vor den Traumstränden Es Trenc und Es Carbó baden und herumkreuzen (getyourguide.es). Wer noch mehr Geld abdrücken kann – nämlich 475 Euro pro Person – kann etwa eine Paella- und Tapas-Tour auf einer Segelyacht in der Bucht von Palma reservieren. In dieser erklecklichen Summe sind auch der Privat-Transfer zum Hafen, Aperitifs auf dem Boot und Schnorchel-Equipment inklusive (viator.com).

Jenseits des Luxus-Angebots und der großen Motor- und Segelkatamarane gibt es hier und dort auch Möglichkeiten, für weniger Geld auf dem Meer unterwegs sein zu können: Fünfmal am Tag startet an der Golondrina-Mole in Palma oder nahe der Kathedrale ein kleiner Kahn: Für 13,50 Euro kann man sich eine Stunde lang Yachten, Fähren und Kreuzfahrtschiffe zu Gemüte führen, eine Tapa mit Schinken gibt’s auf die Hand (click-mallorca.com). Etwa genauso wenig kostet die Hin- und Rückfahrt mit einer Barkasse von Sant Elm zur Eidechseninsel Sa Dragonera: 15 Euro müssen gelöhnt werden, es gibt acht Fahrten pro Tag (crucerosmargarita.com).

Diejenigen, die es individueller möchten, können sich an verschiedenen Häfen auch Boote ausleihen, für die kein Führerschein verlangt wird (sunbonoo.com).