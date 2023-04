Wer in diesen Tagen aus Deutschland zu Besuch auf Mallorca ist und hier die Osterferien verbringt, wird es sicherlich schon gespürt haben: Denn neben den steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen ist auch Urlaub machen teurer geworden. Aber niemand muss darauf verzichten, Mallorca jedes Mal aufs Neue zu entdecken, denn die Insel hat einiges an Ausflügen in petto, ohne dass Urlauber und Residenten dafür in die Tasche greifen müssen. Egal, ob Sie kostenlose Stadtführungen in Palma oder Sóller machen, durch prächtige Gärten wandeln oder einen Naturpark erkunden wollen – MM hat sechs Ausflugstipps recherchiert, die umsonst sind.

Der Almudaina-Palast in Palma: Jeden Mittwoch und Sonntag ist der Eintritt zwischen 15 und 19 Uhr kostenlos. Dafür muss man nur einen Pass oder Personalausweis vorlegen. In dem Gebäude in Palma – gleich neben der Kathedrale – sitzt heute die Militärkommandantur und gleichzeitig beherbergt sie den Amtssitz des spanischen Königs, wenn er auf Mallorca ist. Hier finden Sie noch mehr Informationen zu dem beliebten Ausflugsziel.

Stadtführungen in Sóller und Palma: Der Anbieter Mallorca Free Tour bietet kostenlose Stadtführungen an. Wer möchte, darf hinterher etwas spenden, es ist aber kein Muss. In Palma geht es auf Deutsch durch die Altstadt. Halten Sie im Parc de la Mar vor der Kathedrale einfach Ausschau nach den Tourguides, die Sie an den orangefarbenen T-Shirts erkennen. Um 11 Uhr geht es immer am Freitag, Samstag und Sonntag los. In Sóller werden die kostenlosen Führungen jeden Freitag und Sonntag um 11.30 Uhr organisiert, der Treffpunkt ist vor dem Tourismusbüro an der Plaça d’Espanya. Hier ist Sprachkurs inklusive, denn die Touren sind auf Spanisch.

Die Marivent-Gärten in Palma: Bei kostenlosem Eintritt kann man nicht nur die eindrucksvolle Flora bestaunen, sondern es gibt auch noch eine Skulpturenmeile. Die Oase liegt in Palma zwischen dem Einkaufszentrum Porto Pi und Cala Major. Er ist täglich von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Naturpark S’Albufera im Osten Mallorcas: Vögel beobachten, die Ruhe genießen und die Kinder einfach mal laufen lassen kann man im riesigen Naturpark, der im Nord Mallorcas an der Bucht von Alcúdia liegt. Er ist das größte und bedeutendste Feuchtgebiet der Balearen. Täglich kann er zwischen 9 und 18 Uhr besucht werden, ohne einen Cent Eintritt zu zahlen.

La Finca Pública von Son Real im Osten der Insel: Gleich nebenan liegt das Landgut Son Real, das eine Mischung aus imposanten Dünen und Freilichtmuseum ist. Sie finden es auf Straße von Can Picafort nach Artà. Man kann mittelalterliche Häuser und die Necropolis besichtigen, die als die spektakulärste talaiotische Fundstätte Mallorcas gilt. Ihre Geschiche geht zurück bis 1300 vor Christus. Dieser Tipp ist auch ideal für Kinder mit Familien, denn es gibt Schafe, schwarze Schweine, Esel und Pfauen zu sehen. Geöffnet ist das Areal täglich von 9.30 bis 15.30 Uhr, ausgenommen sind die Weihnachtsfeiertage.

Finca Raixa nahe Bunyola: Ein altes mallorquinisches Herrenhaus besichtigen und eine Audio-Tour auf Deutsch machen, ohne dabei Geld auszugeben – das geht unweit von Bunyola. Auf der Straße zwischen Palma und Sóller steht die Finca Raixa, die dienstags bis samstags von 10 bis 15 Uhr ihre Türen öffnet. Der prächtige Garten mit seinen imposanten Steintreppen und türkisen Teichen bietet sich als tolles Fotomotiv an. Währenddessen können die Kleinen Frösche und Vögel beobachten.

Die Finca Raixa in der Nähe von Bunyola ist das ideale Motiv für instagramtaugliche Bilder. Foto: Archiv

Musik-Festival in Peguera: Kostenlose Konzerte können Sie am Wochenende vom 15. und 16. April in Peguera genießen. Viele Künstler werden auf der Plaça Torà de Peguera an beiden Tagen ab 12 Uhr spielen. Bei dem Festival "La Gran Verbena" liegt die Bandbreite von Rock über Elektro bis Indie. Am Sonntag, 16. April, wird der Fokus auf Familien mit Kindern liegen. Dafür stellt die Stadtverwaltung eigens ein Programm mit Kinderanimation und -musik auf die Beine. Noch mehr Details zu der Veranstaltung finden Sie in unserem Online-Eventkalender.