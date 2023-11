Wenn die Kleinen im Urlaub auf Mallorca hohes Fieber bekommen oder sich verletzten, wollen viele Eltern lieber zu einem deutschen oder deutschsprachigen Kinderarzt gehen. Und auch für die Residenten-Eltern beginnt langsam die Zeit der unruhigen Nächte: Laufende Nasen, Reizhusten und Fieber sind mit dem Start der Erkältungssaison bei den Kleinen fast vorprogrammiert. Wenn es nach Karin Rittweiler geht, muss für die Behandlung nicht immer die Chemiekeule geschwungen werden. Stattdessen schwört sie auf „Hausmittelchen”, die eine lange Tradition haben. „Die Küchenzwiebel ist ein Allrounder”, erzählt die Kinderärztin aus Palma de Mallorca und erklärt, wie man sie anwenden kann: als Wickel unter den Füßen, als selbstgemachter Hustensaft zusammen mit Honig oder aufgeschnitten für die Nacht ans Bett gehangen, um die Atemwege freizumachen.

In ihrer Praxis im Centro Médico Portopi in Palma verschmelzen Schulmedizin, Pflanzen- und Naturheilkunde sowie Homöopathie zu einem großen Ganzen. Diese Bereiche stehen für die Fachärztin für Kinderheilkunde und Jugendmedizin keineswegs im Konflikt miteinander. Vor allem die meisten ihrer spanischen Klienten kämen ausschließlich wegen ihrer homöopathischen Behandlungen. Darüber hinaus betreut sie deutsche und englischsprachige Urlauber, aber auch russische, französische, italienische und deutsche Residenten.

Doch es sind nicht nur die medizinischen Aspekte, die bei ihrer Arbeit eine Rolle spielen. Ganz genau sieht sie sich die Familie an, nimmt sich dafür Zeit und erfragt die aktuelle Lebenssituation. „Nur so kann ich verstehen: Wo ist die Not, und warum ist das Kind krank?” Karin Rittweiler vertraut in Psychosomatik. Daran, dass die Seele dem Körper Signale sendet, um ihn auf Missstände aufmerksam zu machen. „Eine Ohrenentzündung kann für Reizüberflutung stehen. Sinnbildlich dafür, dass das Kind nichts mehr hören will”, beschreibt die 58-Jährige ihren Ansatz. Sie gibt zu verstehen, dass sie nichts davon hält, Fieber bei kleinen Kindern sofort zu senken: „Mit jedem Grad Temperaturerhöhung verdoppelt sich die Leistung des Immunsystems”, meint die Ärztin. Dabei wirkt sie aber nicht allwissend und unverbesserlich, sondern sagt: „Ich weise den Eltern Möglichkeiten auf. Krankheit gehört zum Leben dazu.”

Seit 23 Jahren ist Kinderärztin Karin Rittweiler im Centro Médico Porto Pi in Palma de Mallorca niedergelassen. Sie vereint Schulmedizin, Pflanzen- und Naturheilkunde sowie Homöopathie. Foto: my

Fragt man in der Facebook-Gruppe „Mallorca Mamis”, die fast 1000 Mütter umfasst, nach Erfahrungen und Empfehlungen, taucht der Name von Karin Rittweiler besonders häufig auf. Eine Mutter resümiert: „Eine ruhige, besonnene Ärztin, die sich tatsächlich Gedanken macht, wie sie den kleinen Patienten am besten helfen kann. Super.” Seit 2000 ist die Medizinerin niedergelassene Kinderärztin in Palma de Mallorca. Ihr Studium hat sie in Freiburg absolviert und danach knapp zehn Jahre in der Universitätskinderklinik ebenda gearbeitet. Neben ihrer Arbeit findet sie Ruhe und Entspannung im Tramuntana-Gebirge und an den Stränden des Nordens.

Ähnlich lange ist Sibylle Walther auf der Insel als deutsche Ärztin tätig. Dabei hat sie sich auf den Osten der Insel spezialisiert, ihre Praxis ist in Calas de Mallorca. Auf Englisch, Spanisch und Französisch betreut sie ihre Patienten „ab 10 Tagen bis Sterbebett”, so Walther. Ihre Klientel umfasst dabei eher weniger Residenten-Familien mit Kindern, sondern vielmehr die „Dauerurlauber”, wie sie es beschreibt. Viele Familien betreue sie dabei schon jahrelang: „Ich habe die Kinder aufwachsen sehen und jetzt machen die schon Praktika bei mir”, erzählt sie stolz. Auch Videosprechstunden bietet Walther an.

In der Facebook-Gruppe „Mallorca Mamis” werden noch zwei weitere Kinderärzte von Eltern weiterempfohlen: Achim Noack und Oliver Haak, beide praktizieren schon seit rund 25 Jahren in der Inselhauptstadt. Grundsätzlich ist die staatliche Versorgung der ib-Salut keine schlechte, oft fehlt es lediglich an Zeit und oft auch an Kinderärzten.

DEUTSCHE KINDERÄRZTE AUF MALLORCA (AUSWAHL)

Dr. Sandra Normann

Deutsche Facharztzentren in Peguera, Santa Ponça und Palmanova

Tel.: +34 971 68 5333 (Peguera)

Te.: +34 971 68 5333 (Santa Ponça)

Dr. Karin Rittweiler

Fachärztin für Kinder und Jugendliche

Centro Médico Porto Pi

Palma de Mallorca

Tel.: +34 971 70 70 35

Mobil: +34 607 55 90 81

Dr. Sibylle Walther

Allgemeinmedizinerin und Kinderärztin

Calas de Mallorca

Mobil: +34 699 259 961

Dr. Oliver Haak

Kinderarzt

Palma Clinic

Mobil: +34 661 88 66 88

Dr. Achim Noack

Kinderarzt seit über 25 Jahren

in der Avenida Picasso 61, Palma de Mallorca

Tel: +34 971 57 36 87

Mobil: +34 610 44 11 11