In den vergangenen Jahren gingen vor allem Low-Cost-Airlines mehr und mehr dazu über, die Handgepäckregeln zu verschärfen. Konnte man früher überall beim günstigsten Tarif einen 55 Zentimeter langen Trolley kostenlos mitnehmen, so ist dies längst nicht mehr der Fall. Gratis erlauben die meisten Airlines nur noch Taschen, die unter den Vordersitz passen. Trolleys müssen in der Regel gegen Gebühr zugebucht werden. Dem balearischen Verbraucherschutzministerium ist diese Praxis ein Dorn im Auge. Dort argumentiert man, dass das EU-Recht solche Sonderzahlungen nicht vorsehe. Juristen sind geteilter Meinung. Den Fluglinien ist das alles einerlei.

Eurowings erlaubt im Basic-Tarif nur eine 40 mal 30 mal 25 Zentimeter große Tasche. Ein maximal 8 Kilogramm schwerer Handkoffer (55 mal 40 mal 23 cm) muss im Voraus für 15 Euro zugebucht werden. Reist ein Kleinkind bis zu zwei Jahren mit, ist ein weiteres kleines Handgepäckstück inklusive. Wer zu großes oder zu schweres Gepäck dabei hat, muss folgendes beachten: Die Gebühren sind am Gate bedeutend höher als in der Check-in-Halle und können nur mit einer Kreditkarte beglichen werden. Saftige 50 Euro werden dann fällig, und das bei allen Tarifen. Im nächsthöheren Smart-Bereich sind ein Trolley und eine Tasche inbegriffen. Im Bizclass-Tarif, dem teuersten bei Eurowings, darf noch zusätzlich gratis ein Handkoffer mitgenommen werden.

Bei Ryanair ist im günstigsten Tarif ein kleines persönliches Gepäckstück inkludiert. Dieses muss unter den Vordersitz passen, wie zum Beuspiel eine Handtasche oder eine Laptoptasche (40 x 20 x 25 cm). Wenn man zusätzliches Handgepäck benötigt, muss man den Priority-Tarif buchen. Dann kann ein kleines persönliches Gepäckstück (40 x 20 x 25 cm), das unter den Vordersitz passen muss, und ein 10 kg schweres Gepäckstück (55 x 40 x 20 cm) an Bord mitgenommen werden, das im Gepäckfach aufzubewahren ist. Außerdem kann man über die Priority Boarding-Warteschlange am Gate an Bord gehen.

Bei Condor sehen die Dinge ähnlich aus: Im Economy-Light-Tarif ist nur eine Tasche erlaubt. Und sie ist mit 40 mal 30 mal 10 Zentimetern kleiner als bei Eurowings. Ein maximal acht Kilogramm schwerer Trolley mit den Maßen 55 mal 40 mal 20 cm kann bis acht Stunden vor Abflug für 9,99 Euro zugebucht werden. Dieser ist im Economy-Classic-Tarif enthalten (max. acht Kilo). Im Economy-Best-Tarif sind zehn Kilogramm inbegriffen. Wer zu großes oder zu schweres Gepäck dabei hat, muss am Gate 75 Euro löhnen. Wer Business-Class fliegt, darf eine Tasche und zwei Handkoffer mitnehmen. Jeder einzelne darf höchstens zehn Kilogramm wiegen.

Fliegt man in einem Tuifly-Jet nach Mallorca, so können Pauschalurlauber generell kostenfrei einen Trolley mitnehmen. Der darf nicht schwerer als zehn Kilogramm und nicht größer als 55 mal 40 mal 20 Zentimeter sein. Zudem können entweder eine Laptoptasche, ein kleiner Rucksack oder eine Handtasche in die Kabine. Einzelreisende dürfen ab 1. Novembernur eine höchstens 40 cm lange Tasche mitnehmen, die unter den Sitz passt.

Bei Lufthansa, die Mallorca ab München und Frankfurt/Main anfliegt, ist sowohl in der Economy-Light-, in der Economy- als auch in der Premium-Economy-Class ein maximal acht Kilogramm schwerer Handkoffer mit den Maßen 55 mal 40 mal 23 Zentimeter gratis erlaubt. In der Business- und in der First-Class kann noch ein weiterer, ebenso schwerer Trolley mitgenommen werden. Zusätzlich ist eine 30 mal 40 mal zehn Zentimeter große Tasche erlaubt, die unter den Vordersitz passen muss. Präsentiert man sich am Gate mit einem zu großen oder/und zu schweren Handgepäckstück, werden dem Passagier je nach Strecke, Klasse und Gewicht/Größe weitere 70 bis 250 Euro abverlangt. Der Betrag kann nur mit Kreditkarte beglichen werden.

Im Non-Priority-Standardtarif kann als Handgepäck lediglich eine 40 mal 20 mal 25 Zentimeter große Tasche mit, die unter den Vordersitz gehört. Im Priority-Tarif ist zusätzlich ein 55 mal 40 mal 20 Zentimeter großer und maximal zehn Kilogramm schwerer Rollkoffer inkludiert. Bei der Buchung werden sechs Euro dafür fällig, danach acht Euro. Ist das Handgepäck zu groß, werden am Gate 69,99 Euro fällig. Gezahlt werden kann nur mit Kreditkarte, das Gepäck kommt in den Frachtraum.

Bei Easyjet dürfen eine Handgepäck-Tasche oder ein Mini-Trolley, die unter den Vordersitz passen müssen, generell größer und schwerer als bei Mitbewerbern sein, nämlich immerhin 45 mal 36 mal 20 Zentimeter, einschließlich Griffe und Räder. Maximal 15 Kilogramm sind erlaubt. Wer einen Sitzplatz „Up Front” oder „Extra Legroom” gebucht hat, darf zusätzlich gratis einen normalen Trolley (56 mal 45 mal 25 cm) mit in die Kabine nehmen. Die britische Fluggesellschaft, die von Mallorca aus unter anderem die deutschen Städte Berlin, Hamburg und Dresden bedient, empfiehlt eindringlich, vor dem Einsteigen die Maße festzustellen. Denn am Gate zeigt man sich unflexibel. Ist dort ein kleines Gepäckstück zu groß, müssen 48 Euro zusätzlich bezahlt werden. Bei zu voluminösen 56-cm-Trolleys müssen 58 Euro gezahlt werden.

Bei Vueling (fliegt unter anderem nach München) ist im günstigsten Tarif eine 40 mal 30 mal 20 cm große Tasche enthalten. Im nächsthöheren Time-Flex-Tarif ist zusätzlich ein zehn Kilogramm schwerer Trolley (55 mal 40 mal 20 cm) enthalten. Ist das Gepäck zu schwer oder zu groß, werden 80 Euro fällig.