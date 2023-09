Die Herbstferien in acht deutschen Bundesländern stehen bevor, und dann steht ein Ausflug nach Palma de Mallorca oftmals ganz oben auf der To-Do-Liste. Wer mit dem Auto anreist, hat verschiedene Möglichkeiten, dieses in Palma abzustellen. Da die Parkplätze allerdings begrenzt sind, lohnt es sich, vorausschauend zu planen.

Mit weißen Linien markierte Parkplätze sind kostenlos. Allerdings sind diese eher selten und fast ausschließlich in den Außenbezirken der Stadt zu finden. Blaue Parkzonen sind gebührenpflichtig und dürfen für bis zu zwei Stunden genutzt werden. Parktickets müssen in der Regel montags bis freitags zwischen 9 und 14.30 sowie 16.30 und 20 Uhr sowie samstags zwischen 9.30 und 14.30 Uhr gelöst werden. Außerhalb dieser Zeiten dürfen die blau markierten ORA-Zonen kostenfrei genutzt werden. Wer keinen gültigen Parkschein hinter die Windschutzscheibe klemmt, muss übrigens mit einem empfindlichen Bußgeld in Höhe von 60 Euro rechnen. Dieses kann man allerdings um die Hälfte reduzieren, wenn man das Bußgeld innerhalb von 15 Tagen begleicht. Auf Gelb markierten Parkplätzen ist das Parken meist tagsüber (zwischen 8 und 18 Uhr) nicht erlaubt. Diese Stellflächen dienen nämlich zum Be- und Entladen.

In Palmas Innenstadt gibt es mehr als 20 Parkhäuser. Die meisten von ihnen befinden sich rund ums Stadtzentrum. Doch vor allem bei hohem Andrang oder am Wochenende sind die Parkhäuser schnell überfüllt. Einen der begehrten Stellplätze ergattern Besucher meist in den Vormittagsstunden bis 10 Uhr. Eine Stunde kostet in der Regel zwischen 1,20 und 1,80 Euro. Plätze im Parkhaus Sa Gerreria an der Plaça Sant Antoni können alternativ auch online gebucht werden. Das ist zum Beispiel auf den Webseiten Parclick und Parkimeter möglich. Für drei Tage zahlt man durchschnittlich 32 Euro pro Fahrzeug. Das Parkhaus befindet sich am Innenstadtring, etwa zehn Gehminuten östlich des Zentrums und ist an allen Wochentagen jeweils 24 Stunden zugänglich. Weitere Parkgelegenheiten sind zum Beispiel das Parkhaus im Herzen der Stadt, an der Plaça Major, oder am Auditorium. Wer in der Nähe der Kathedrale parken will, der kann sein Fahrzeug am Parc de la Mar abstellen.

In drei Parkhäusern in Palma de Mallorca wird das Abstellen eines Fahrzeugs künftig nicht mehr als fünf Euro pro Tag kosten. Wie das städtische Parkplatz-Management "SMAP" am Dienstag mitteilte, handelt es sich um die Parkhäuser an der Ein- und Ausfallstraße Carrer Manacor, am Sa-Riera-Sturzbach und am die einrichtung namens Santa Pagesa im Viertel S'Escorxador.

Kostenlos geparkt werden kann zum Beispiel am Stadion Son Moix. Es liegt etwa dreieinhalb Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums. Von hier geht es mit dem Bus der öffentlichen Nahverkehrsgesellschaft EMT für etwa zwei Euro in die City von Palma. Auch am Veranstaltungsgelände Son Fusteret befindet sich ein Park & Ride-Parkplatz. Die Buslinie 10 fährt von dort ins Stadtzentrum.

Wer lieber ganz auf das private Fahrzeug verzichten will, der kann das umfangreich ausgebaute ÖPNV-Netz auf der Insel nutzen. Dank der Züge und der zahlreichen TIB-Fernbusse sowie der EMT-Stadtbusse gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum gewünschten Zielort zu gelangen. Aufgrund der steigenden Nachfrage während der Sommermonate werden die Busse zudem stärker frequentiert. Alle Überlandbusse kommen am Busbahnhof Estació Intermodal an der Plaça d’Espanya im Stadtzentrum an. Übrigens: Wer beim Fahrer mit Bankkarte statt Bargeld zahlt, fährt günstiger. Weitere Informationen zu den einzelnen Bus- und Bahnlinien finden Sie auf der Seite www.tib.org.