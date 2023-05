Der Inselrat auf Mallorca hat eine neue Karte mit 20 Wanderrouten im Tramuntana-Gebirge veröffentlicht. Damit können Ausflügler verschiedene kulturelle Höhepunkte zwischen Pollença und Andratx entdecken. Dazu zählen unter anderem Herrenhäuser und Bewässerungssysteme wie etwa in Banyalbufar.

Die Wanderkarte beinhaltet zahlreiche Informationen. So sind auf jeder Route der Schwierigkeitsgrad, die geschätzte Dauer, die Entfernung und die Angabe, ob es sich um einen Rundweg handelt, angegeben. Auch der Standort von Wanderhütten und Bushaltestellen des ÖPNV sind vermerkt. Außerdem sind alle Strecken mit einem QR-Code versehen, der zur offiziellen Website des Inselrats führt, von der die Nutzer die Routen im GPX-Format herunterladen können. Erstellt wurde die Karte mithilfe von Editorial Alpina, einem Spezialisten für Bergkartografie. Sie entspricht dem Maßstab 1:50.000.

Insgesamt wurden bislang 3000 Karten gedruckt, die kostenlos in den Gemeinden der Serra de Tramuntana verteilt werden sollen. Die Wandermappe bietet für fast jeden Ort im Tramuntana-Gebirge eine Route an. So gibt es auch eine Strecke, die durch die Siedlungen Establiments Vell, Sarrià und Bunyolí führt. Des Weiteren gibt es Wanderwege, zum Castell d'Alaró, zum Aussichtspunkt von Son Marroig bei Valldemossa oder zum Landgut Galatzó in Calvià.

Weitere Highlights sind Sa Resclosa (Puigpunyent), Can Prohom (Sóller), Binibassí (Fornalutx) und Biniarroi (Mancor). Das Tramuntana-Gebirge ist sowohl für Einheimische als auch Urlauber ein beliebtes Ausflugsziel. Seit 2011 zählt die Serra de Tramuntana zum Unesco-Welterbe.