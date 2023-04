Auf Mallorca steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen auf für diese Jahreszeit rekordverdächtige Werte von bis 35 Grad. Auf dem spanischen Festland wird es sogar noch wärmer: in Andalusien, im Süden der Iberischen Halbinsel, werden Temperaturen bis 40 Grad erwartet. Wer sich in den nächsten Tagen im Freien aufhält, sollte sich vor der Sonne schützen, um einen Hitzschlag oder Sonnenstich zu vermeiden. Nach aktuellen Auswertungen einer Studie des Unternehmens TK Home Solutions gab es im vergangenen Jahr landesweit fast 5000 Todesfälle, die auf Überhitzung zurückzuführen waren. Betroffen waren vor allem Personen über 70 Jahre.



Zunächst geht es deshalb darum, zwischen Sonnenstich und Hitzschlag zu unterscheiden. Menschen, die zu viel Sonne auf den Kopf und Nackenbereich bekommen haben, können einen Sonnenstich erleiden. Durch die starke Hitze kommt es zu einer Irritation des Gehirns und der Hirnhaut. Sonnenstich-Patienten haben oft einen roten Kopf, sie klagen über Unruhe, Kopfschmerzen und manchmal auch Ohrgeräusche. Einige müssen sich übergeben. Bewusstseinsstörungen können auftreten. Typisch sind auch Nackenschmerzen bis hin zu einer Nackensteifigkeit. Die Körpertemperatur ist in der Regel aber nicht erhöht.



Was tun bei einem Sonnenstich?



Der Betroffene sollte sich sofort in den Schatten begeben. Der Kopf sollte mit kühlen, feuchten Tüchern gekühlt werden. Wer einen Sonnenstich erleidet, fühlt sich meist wohler, wenn der Oberkörper leicht erhöht liegt. Als Getränk kann Wasser oder Apfelschorle gereicht werden. Bei starkem Erbrechen und apathischen Zuständen ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen.



Was ist ein Hitzschlag?



Ein Hitzschlag ist wesentlich gefährlicher als ein Sonnenstich. Ausgelöst wird der Hitzschlag durch körperliche Überanstrengung in einer heißen Umgebung. Oft trifft er Personen in schlecht gelüfteten Räumen, zum Beispiel Fabrikarbeiter oder Saunabesucher, die zwischen den Gängen nicht an die frische Luft gehen. Auch Sportler, die in der Wärme trainieren, können einen Hitzschlag erleiden. Bei Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad ist es daher ratsam, seine körperlichen Aktivitäten etwas herunterzuschrauben.



Bei einem Hitzschlag kommt es dann – im Gegensatz zum Sonnenstich – zu einer Erhöhung der Körpertemperatur auf bis zu 40 Grad und mehr. Das ist lebensbedrohlich. Große Anstrengung in Kombination mit starker Hitze kann das Temperatur-Regulationssystem des Körpers außer Gefecht setzen, zum Beispiel versagt die Schweißproduktion. Es kommt zu einem Wärmestau.

Anzeichen für einen Hitzschlag sind oft Krämpfe, Halluzinationen und Bewusstseinstrübungen. Der Pulsschlag ist hoch, der Blutdruck niedrig, die Haut heiß und trocken. Im Falle eines Hitzschlages sollte umgehend ein Notarzt gerufen werden.



So beugen Sie Sonnenstich und Hitzschlag vor



Bei Hitzeperioden sollten direkte Sonneneinstrahlung und körperliche Anstrengungen vermieden werden. Vor allem in der Mittagshitze ist es ratsam, ein schattiges Plätzchen aufzusuchen. Zudem empfiehlt es sich, Kopf und Nacken stets mit einer entsprechenden Kopfbedeckung zu schützen. Besonders wichtig ist es, für ausreichend Flüssigkeitszufuhr zu sorgen: An heißen Tagen sollte immer Wasser griffbereit sein, auf alkoholische und koffeinhaltige Getränke sollten verzichtet werden. Um einen Hitzeschlag zu vermeiden ist es außerdem ratsam, luftige und helle Kleidung zu tragen. Auch eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor ist der ideale Begleiter an heißen Tagen. Wer sich sportlich betätigen, sollte dies früh morgens oder am späteren Nachmittag tun. Und last but not least: Ein Bad im Mittelmeer sorgt ebenfalls für die ideale Erfrischung.