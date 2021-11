Zur Feier des 50-jährigen Bestehens des Mallorca Magazins schuf Gustavo einen Siebdruck mit dem Titel: „Als Brieftaube verkleideter deutscher Journalist, der die Nachrichten aus Mallorca verkündet.“ Das Original in Öl wird ab 28. November bei der Gustavo-Retrospektive im Schloss Biesdorf in Berlin ausgestellt werden. Vorab wird es am 13. Oktober im Museum Es Baluard zu sehen sein.

Über dieses Werk sagt der Künstler: „Der erste Überbringer einer Nachricht war die Taube, so stelle ich es mir zumindest vor. Daraus entstand eine Figur, über der sich die Linie des Gebirges schlängelt. Sie symbolisiert die Nachricht von draußen, die internationalen Nachrichten.

Der Hintergrund des Bildes ist in einem Blau des Mittelmeers und des Himmels gehalten. Normalerweise verwende ich für Mallorca ein bisschen helleres Blau. Diesmal habe ich die Farbe so gelassen, wie sie aus der Tube kam, weil sie eine Atmosphäre der Mondbetrachtung schafft. Der Mond steht hier für einen neuen Tag. Im Atelier sehe ich ihn immer früh morgens ganz fein. Das ist wie das täglich neue Leben – und die neuen Nachrichten, die jeden Tag kommen.

Im Körper der Brieftaube ist ein Journalist. Ein Mund, der lacht, ein Auge, das auf der Höhe der Nachrichten und der Ereignissen steht, die durch zwei Kugeln in Orange und Rosa dargestellt sind.

Das Blau der Journalistentaube symbolisiert die mentale Konzentration. Die Figur hat schwarze Beine, rote Schuhe und steht auf gelbem Grund. Das ist alles eine Komposition. Ich wollte eine Figur machen, die den Journalismus darstellt, die Brieftaube, aber mit einem heiteren Hut und konzentriert. Und ich wollte die Deutschen mit ihren Nationalfarben darstellen.

Hinter der Figur sieht man einen Jupiter, der zugleich ein Auge und ein lachender Mund ist. Und im Nacken der Taube sieht man eine Nase unter einem Hut. Das symbolisiert den Leser.

Die Figur steht auf einem Strich, der den Boden darstellt. Er ist gelb, die Farbe der Intelligenz. Zugleich steht die Farbe für die Boulevard-Medien, die ,Prensa amarilla‘ (Gelbe Presse). Das Mallorca Magazin steht darüber.“