Totale Maskenpflicht auf Mallorca ab dem Wochenende

Auf den Balearen wird der Mund-Nasen-Schutz obligatorisch, auch im Freien und wenn der Abstand zu anderen Menschen eingehalten werden kann. Aber es gibt ein paar Ausnahmen.

Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora zufolge treten die neuen Regeln in Kraft, sobald das diesbezügliche Dekret im Amtsblatt BOIB veröffentlicht wurde. Das soll am Freitag oder Samstag geschehen. Ziel ist, die Verbreitung des Coronvirus weiter zu erschweren. Es treten immer wieder vereinzelte Neuinfektionen auf, die beweisen, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist.

Das Tragen der Maske ist demnach in allen Bereichen des Alltags Pflicht. Bisher war das nur in öffentlich zugänglichen geschlossenen Räumen der Fall und im Freien, wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Menschen nicht eingehalten werden kann.

Sprich: Wer sich ab dem Wochenende auf den Weg macht, um in der Bäckerei ein Croissant zu kaufen, der muss auch dann eine Maske aufsetzen, wenn er nur über einen leeren Platz läuft. Tut er das nicht und eine Polizeistreife sieht es, ist eine Strafe in Höhe von 100 Euro fällig.

Ausnahmen:

Ausnahmen sind laut Ultima Hora der Strand, der Hotelpool und der Arbeitsplatz, solange dort kein Publikumsverkehr besteht. Auch wer Sport treibt oder ein Blasinstrument spielt, muss keine Maske tragen.

Die neue Maskenpflicht gilt auch für die Freiterrassen der Straßencafés, Bars und Restaurants. Allerdings nicht für jemanden, der gerade etwas trinkt oder isst.

Während in Deutschland in den vergangenen Tagen darüber diskutiert wurde, die Maskenpflicht wieder abzuschaffen, was dann doch nicht geschah, geht man auf Mallorca und den Nachbarinseln den entgegengesetzten Weg. Vorbild ist dabei Katalonien. Dort gilt eine strenge Maskenpflicht bereits seit Donnerstag, 9. Juli.