In puncto Spitzenküche kann Mallorca auf eng begrenztem Raum eine enorme Sternedichte aufweisen, die fast schon an die traditionellen Feinschmecker-Hochburgen im Baskenland und in Barcelona heranreicht. Beobachter glauben sogar, dass Palma auf dem besten Weg zur gastronomischen Metropole des gesamten Mittelmeerraums ist.

Einziger Zwei-Sterne-Koch der Insel ist Alvaro Salazar vom Restaurant Voro (Canyamel).

Insgesamt hat die Insel inzwischen zehn Michelin-Restaurants mit elf Sternen, allen voran Alvaro Salazar, der in dem Restaurant Voro im Luxushotel Cap Vermell Grand Hotel in Canyamel aufkocht. Seinen zweiten Stern besitzt der Gourmettempel seit 2022 und er gehört damit zum illustren Kreis von insgesamt nur 33 Zwei-Sterne-Restaurants in Spanien und Portugal.

Neu im Bund der Sterneköche ist Javier Hoebeek vom Fusion 19 an der Playa de Muro.

Neu in dem exklusiven Club ist das Restaurant Fusion 19 unter Chefkoch Javier Hoebeeck an der Playa de Muro. Der 31-jährige Mallorquiner mit belgischen Wurzeln steht seit 2016 in der Küche des Fusion 19 und bringt asiatische und nahöstliche Einflüsse in die mediterrane Küche ein. Ebenfalls mit einem Stern schmücken können sich Maca de Castro (Port d’Alcúdia), Santi Taura (Dins, Palma), Benet und Jaume Vicens (Bens d’Avall, Sóller), Marc Fosh (Palma), Andreu Genestra (Landhotel Predi Son Jaumell bei Capdepera, ab April im Fincahotel Zoëtry Llucmajor) der jedoch im April ), José Miguel Navarro (Es Fum, St. Regis Mardavall, Costa den Blanes), Adrián Quetglas (Palma), und das Restaurant Zarando (Hotel Es Princep, Palma) mit Chefkoch Fernando Pérez Arellano.

Die begehrte Auszeichnung im roten Reiseführer des französischen Reifenherstellers kann über Wohl und Wehe ganzer Karrieren entscheiden, auch wenn ihr manche Branchenvertreter bewusst entsagen. So hatte bereits der bekannte Chef Gerhard Schwaiger, ehemals Zwei-Sterne-Koch im Tristán in Puerto Portals, die Auszeichnung nach vielen Jahren abgelegt. Stattdessen war er in die Inselhauptstadt gezogen, um sich mit dem Schwaiger Xino’s selbstständig zu machen, ganz frei von überkommenen Zwängen, wie sie die Michelin-Tester oftmals auferlegen.

Abgesehen von der Sterneküche bietet die Gastroszene Mallorcas die ganze Bandbreite verschiedenster Lokale, die von der einfachen Würstchenbude über alle Arten internationaler Gerichte bis hin zur exquisiten Autorenküche reicht. Hier kommt jeder auf seinen Geschmack.