Mallorca-Koch-Show ab 2020 im deutschen TV

Die auf Mallorca bekannte deutschsprachige Küchen-Show "Cocina Excelente”, nach einer Idee von Bianca und Vitus Tarantino, wird ab 2020 auch im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Gestartet ist sie im September 2019 auf YouTube, wo mehr als zehn Folgen der Sendungen zu sehen sind. Produziert wird die Koch-Show in einer Freiluft-Küche in der Nähe von Manacor.

"Dieser Sprung nach so kurzer Zeit ins deutsche TV ist natürlich sensationell, wobei ich sagen muss, dass wir auch hart dafür gearbeitet haben und über 20 Folgen in nur zwei Monaten gedreht haben”, so der Junior-Koch und Mitideengeber Vitus Tarantino.

Die erste Sendung, die über den Dresdner Sender myTVplus ausgestrahlt wird, ist ein Ost-Special mit einem beliebten Gericht der ehemaligen DDR. Die Gastköchin der Sendung ist aus den neuen Bundesländern, so dass auch ein wenig Nostalgie mit in der Sendung sein wird. Verantwortlich für Aufnahmen und Schnitt ist die Produktionsfirma Mallywood Prime Time Media auf Mallorca.

Sobald der Ausstrahlungstermin der Koch-Show bei myTVplus feststeht, wird dieser auf der Webseite www.cocinaexcelente.com sowie auf Facebook und Instagram bekannt gegeben. (red)