Medienstar Verona Pooth badet im Meer vor Mallorca

Die durch eine Kurz-Liaison mit Mallorca-Freund Dieter Bohlen in den 90ern bekanntgewordene Verona Pooth hat sich durch in Badeeinlage vor Mallorca in die Medien gebracht. Die 53-Jährige stellte Fotos, die sie in einem hellen Bikini zeigen, auf ihren Instagram-Account.

Pooth ist seit vielen Jahren immer mal wieder in den Medien präsent. Im Privatfernsehen moderierte sie Sendungen und versuchte sich auch als Sängerin sowie als Schauspielerin in Kinofilmen.

Schlagzeilen machte Pooths kurze Ehe mit dem Musiker und Produzenten Dieter Bohlen. Am 13. Mai 1996 heiratete das Paar in Las Vegas. Bereits nach vier Wochen folgte die Trennung, nachdem sie behauptet hatte, von ihm geschlagen worden zu sein. Seit 2000 ist Pooth Lebenspartnerin des damaligen Studenten und späteren Unternehmers Franjo Pooth.