22 Schlafzimmer, 22 Bäder und gut 10 Hektar Land: Der jetzt zum Verkauf stehende Reiterhof der Familie Geiss auf Mallorca lässt keine Luxuswünsche offen. Die Pferderanch mit dem Haupthaus steht zwischen Palma de Mallorca und Llucmajor an der alten Landstraße. In der Verkaufsanzeige des Luxusmaklerbüros Christies ist die Rede von einer "einzigartigen Ranch" mit einem 50x70 Meter großen Reitplatz, einer 20x60 Meter großen Reithalle und U-förmigen Stallungen, in denen mehr als 50 Pferde untergebracht werden können. Im Inneren dieser Anlagen befinden sich zudem die Putz- und Waschplätze, um die Pferde vor und nach der Arbeit versorgen zu können.

Das angeschlossene Reithotel verfügt über 22 sogenannte "Garden Suites", jede mit eigenem Badezimmer. Außerdem gibt es ein Restaurant, das Platz für 117 Gäste bietet. Und: Auch Badefreunde kommen auf ihre Kosten, und zwar im Outdoor-Pool mit angeschlossenem beheizten Jacuzzi. Das Restaurant, das bisher unter dem Namen "Riders" läuft, verwöhnte seine Gäste nach eigenen Angaben mit "internationaler Gourmet Küche". Das Küchenteam kreiere "nicht nur Magie auf die Zunge der Gäste, sondern auch das gewisse Lächeln und Schweigen, wenn es schmeckt", heißt es auf der Homepage. Am Montag war bekanntgeworden, dass die Anlage, die von Vivien Geiss, der Nichte des Reality-TV-Paars Carmen und Robert Geiss, betrieben wird, zum Verkauf steht. Wie die Bild-Zeitung berichtete, sei ein Preis von 25 Millionen Euro angesetzt. Vivien Michelle Geiss, nach der die Ranch auch benannt ist (offizieller Name: VMG Horse Ranch), ist die Tochter von Michael Geiss. Dieser hatte seinerzeit, gemeinsam mit Bruder Robert, das Bekleidungsunternehmen "Uncle Sam" gegründet. Dem Bericht der Bild-Zeitung zufolge will sich auch die 20-jährige Pferdewirtin Vivien in Zukunft dem Familienunternehmen widmen.