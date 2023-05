Die Sommersaison auf Mallorca ist eröffnet. Am vergangenen Wochenende feierten viele Party-Hochburgen ihre Season-Openings, beispielsweise der Megapark an der Playa de Palma. Mit dabei war auch die deutsche Influencerin und Schauspielerin Anne Wünsche ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Berlin – Tag & Nacht") . Doch erst eine Woche zuvor hatte sie sich einem freiwilligen Schwangerschaftsabbruch unterzogen. Direkt danach ging es in den Mallorca-Urlaub, wie sie auf ihrem Instagram-Account bekannt machte. Auf der Insel feierte sie im Megapark, ging in Palma shoppen und machte eine Buggy-Tour. Die Stimmen ihrer Fans waren dazu zwiegespalten. In den Kommentaren lesen sich Kritik und Zuspruch gleichermaßen.