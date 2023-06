Zehn ausgewählte Playboy-Leser sind im Rahmen eines organisierten Events mit dem Chefredakteur des Männermagazins, Florian Boitin, nach Mallorca gereist. Die Teilnehmer der exklusiven Veranstaltung waren dabei zwischen dem 18. und dem 21. Mai in der Luxus-Finca "Spirit of Son Fuster" des schwedischen Unternehmers Mats Wahlstrom untergrebracht.

Die Playboy-Leser in der noblen Finca "Spirit of Sun Fuster".

Im Fokus des Events standen unter anderem ein Besuch des Bodega Ribas, das zu den ältesten Weingütern in Spanien gehört. Neben den charaktervollen Rotweinen probierten die Gäste in der Bodega auch von der typisch mallorquinischen Küche. Anschließend wurden bei Kaffee und Cortado handgerollte Zigarren und Zigarillos probiert, unter anderem der Premium-Marke Carlos André, die maßgeblich an dem Event beteiligt war.

Das Playboy Gentlemen's Weekend wird viermal im Jahr veranstaltet. Es war das erste Mal, dass die edle Veranstaltung auf Mallorca stattfand – der Preis hierfür betrug 1990 Euro je Teilnehmer.