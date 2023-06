TV-Reality Star und Mallorca-Residentin Daniela Katzenberger gibt alles im Fitness-Studio und sogar bei sich Zuhause: Mit Cross-Übungen mit ihrem Personal-Trainer und Kniebeugen im eigenen Wohnzimmer hat die "Katze" es tatsächlich geschafft, dass bei ihr innerhalb kürzester Zeit massenhaft die Pfunde purzelten. In einer Story, die die 36-jährige Blondine in den sozialen Netzwerken teilte, kommentierte sie ihr anstrengendes Workout mit dem Coach mit den Worten "Ich bin so dankbar, dass er mich so quält" und fügt dem ein Lach-Smiley hinzu.