Diese junge Frau wird aus dem Mallorca-Urlaub ein ganz besonderes Souvenir mitbringen: ein Tattoo! Allerdings nicht irgendeines, sondern das Autogramm von Ballermann-Sängerin Mia Julia! Am Freitagmorgen hat die Künstlerin ein Video davon in ihrer Instagram-Story geteilt. Sie zeigte ihren Followern stolz das Tattoo und auch den Fan, der auf diese Idee kam. Die junge Frau namens Susi zeigte sich etwas schüchtern vor der Kamera und freute sich sichtlich über den Moment mit ihrem Idol. "Ist das schön! Du Süße!", kommentierte Mia Julia die Aktion. Doch wie kommt man auf so eine Idee? Susi lieferte auch die Erklärung dazu.