Den 11. Juli werden sich wohl alle Mallorca-Fans und Serienliebhaber dick im Kalender angestrichen haben: Denn das ist der Start für die zweite Staffel des "Königs von Palma", in der der auf der Insel wohnhafte Schauspieler Martin Semmelrogge zu sehen sein wird. Gegenüber MM sagte der 67-jährige: "Ich werde in der zweiten Staffel wieder den Autokönig Hasso Schützendorf spielen. Das war eine exzentrische Persönlichkeit, ein Angeber und aufgrund seiner zahlreichen Frauen auch ein Playboy. In diesen Teilen der Serie wird es gut abgehen, dranbleiben lohnt sich!" RTL zeigt die sechs Folgen am 11. und 18. Juli um 20.15 Uhr in Spielfilmlänge.

Die fiktive TV-Serie "Der König von Palma" basiert auf der Geschichte des früheren Gastronomen des "Bierkönigs" Manfred Meisel, der am 12. November 1997 auf Mallorca umgebracht wurde. In der Hauptrolle spielt Henning Baum den Protagonisten Matti Adler, der in den 90er Jahren mit seiner Familie ein Bierlokal an der Playa de Palma eröffnet – den "Bieradler". Um seinen gastronomischen Erfolg zu sichern, muss Adler Grenzen überschreiten und gerät letztendlich in dem "Ballermann"–Mikrokosmos in einen Strudel der Gewalt. Die Figur des Hasso Schützendorf in der Serie orientiert sich an der historischen Gestalt des schrulligen Autokönigs von Mallorca, der für sein buntes Leben bekannt war und 2003 im Alter von 78 Jahren starb.

Semmelrogge, der auf der Insel auch immer wieder in der Öffentlichkeit in Erscheinung tritt – zuletzt auf der "Son Vida Charity Night" am 9. Juni in Begleitung seiner Frau Regine Prause,– sprach mit MM auch über seine Schauspiel-Engagements in naher Zukunft. Im Sommer wird der Künstler mehrere Dutzend Male in München auf den Brettern, die die Welt bedeuten, zu sehen sein. Im Bayerischen Hof tritt Semmelrogge vom 29. Juni bis zum 14. August in der französischen Komödie "Abschiedsdinner" ("Un dîner d'adieu") von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière auf.

Danach geht es für den Schauspieler, der seinen Durchbruch mit der deutschen Produktion "Das Boot" im Jahr 1981 hatte, nach Budapest. Im Herbst steht Semmelrogge für eine Disney-Plus- Produktion namens "False Prophets" vor der Kamera.