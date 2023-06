Erneut wird Deutschlands beliebteste Urlaubsinsel Mallorca zum Schauplatz von Intrigen, Machtspielen und kriminellen Machenschaften – denn ab dem 11. Juli ist die zweite Staffel von "Der König von Palma" auf RTL und RTL+ zu sehen, was die Produktionsfirma Ufa mitgeteilt hat. RTL zeigt die sechs Folgen am 11. und 18. Juli um 20.15 Uhr in Spielfilmlänge.



In der neuen Staffel ist an der Seite von Henning Baum und Pia-Micaela Barucki als Bianca Bärwald erstmals Heike Makatsch als Mattis Frau Sylvie zu sehen, die in der Rolle Sandra Borgmann ersetzt. Darüber hinaus gibt es ein Wiedersehen mit André Hennicke, Eva Mona Rodekirchen, Sönke Möhring, Irene Rindje und Karolin Oesterling. Die auf Mallorca wohnhafte österreichische Schauspielerin Sonja Kirchberger ist in der Rolle der Kneipenwirtin Biggi zu sehen.

Die Produzenten, Johannes Kunkel und Veronica Priefer, sagten: "Durch die Augen unserer Hauptfigur und seiner Familie erleben wir eine Realität, die im Kontrast zu den Hochglanz-Bildern aus Urlaubskatalogen steht. Unsere Figuren bewegen sich in einer Parallelwelt, in der mit zunehmend harten Bandagen gekämpft wird. Vor den Kulissen boomt das Geschäft mit den feiernden Touristen, doch dahinter tobt ein immer erbitterterer Territorialkampf. Während unsere Figuren in der ersten Staffel noch Neuankömmlinge in dieser Welt waren, stecken sie nun mittendrin in den Intrigen und der Korruption. Wir freuen uns sehr, dass wir das Drama um Matti Adler zusammen mit RTL und der UFA weitererzählen können."

Die fiktive TV-Serie "Der König von Palma" orientiert sich an der Geschichte um den früheren Gastronomen des "Bierkönigs" Manfred Meisel, der am 12. November 1997 auf Mallorca umgebracht wurde. In der Hauptrolle spielt Henning Baum den Protagonisten Matti Adler, der in den 90er Jahren mit seiner Familie ein Bierlokal an der Playa de Palma eröffnet – den "Bieradler". Um seinen gastronomischen Erfolg zu sichern, muss Adler Grenzen überschreiten und gerät letztendlich in dem "Ballermann"–Mikrokosmos in einen Strudel der Gewalt.