Der "autoverliebte" deutsche Hotelier Jürgen Branse lebt seit gut zwei Jahren auf Mallorca, wo er neue Betriebe aufmachte und seine Affinität für Oldtimer nun auf eine ganz besondere Weise ausdrückte. Der gebürtige Bayer lud über ein Dutzend Mallorquiner, die er zu seinen neuen Freunden und Bekannten zählt, in seine süddeutsche Heimat ein.

Eine AC Cobra aus den 60-er Jahren wurde bei der Rallye von dem früheren mallorquinischen Tennisspieler Mateo Palmer gefahren.

Dort erkundete er mit den Insulanern die romantischen Straßen am Rande des Bayerischen Waldes in historischen Fahrzeugen aus seiner Auto-Sammlung, die aus 35 Asphaltjuwelen besteht. Lord George, wie der Unternehmer in seiner süddeutschen Heimat genannt wird, sagte der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora": "Mein Vater war derjenige, der mir diese Leidenschaft für vier Räder von Klein auf eingeflößt hat. Er begann als Mechaniker bei Renault Alpine und wurde später Geschäftsführer der Sportwagenmarke."

Jürgen Branse ist Inhaber des Unternehmens Donna Resorts, zu dem die Hotels Klosterhof in Neukirchen, das Burghotel in Mais und das Landhotel Rosenberger in Wegscheid gehören. Unter den Mallorquinern, die an der Reise nach Bayern teilnahmen, war auch der Geschäftsmann und frühere Tennisspieler Mateo Palmer, der allerdings als letzter bei der Oldtimer-Fahrt im Ziel ankam.

Die Insulaner fuhren bei dem Autorennen 450 Kilometer durch eine

idyllische, bayerische Landschaft.

"Es handelt sich bei der Hobby-Rallye um keinen keinen Wettbewerb, vielmehr geht es darum, die Fahrt und die Autos zu genießen", so Branse, der in früheren Zeiten bei dem italienischen Autorennen-Klassiker Mille Miglia teilgenommen hatte. Gegen Ende der bayerisch-mallorquinische Oldtimer-Rallye erwartete die Teilnehmer eine Gala und eine Preisverleihung.