Sogenannte "Open-House-Partys" nach amerikanischem Vorbild werden auch auf Mallorca immer beliebter. Der auf der Insel in unterschiedlichen Bereichen tätige Deutsche Daniel Rudolf, der die Firma Xclusive Mallorca leitet, hatte ein solches Ereignis an der Playa de Palma auf die Beine gestellt, das am Donnerstag über die Bühne ging. Ein gerade fertig gewordenes Haus schräg gegenüber vom Groß-Restaurant Tabana (das ehemalige Asadito) sollte Maklern und sonstigen Interessenten schmackhaft gemacht werden.

Die Edel-Immobilie war zuvor von Rudolf und seinen Helfern wie ein Puppenhaus für den Event aufbereitet worden – mit gedecktem Esstisch im Erdgeschoss, angezündeten Kerzen und liebevoll drapiertem Geschirr. Für das seelische und leibliche Wohl sorgten der inselbekannte deutsche Cocktailmixer Oliver Kopp und ein Disjockey mit schmissigen Klängen. Wer Hunger hatte, wurde mit Currywürsten und Pommes Frites verwöhnt. Das Haus, das beizeiten verkauft werden soll, richtet sich nach Angaben von Angela Kaprowski von Xclusive Mallorca an Menschen, die den Luxus schätzen, aber auf ein zünftiges Partyleben und einen Traumstrand in Gehweite nicht verzichten wollen. "Wir sind hier am Balneario 8, weit ist es nicht zum Ballermann." Bei den anwesenden Maklern stieß diese ungewöhnliche Kombination auf Interesse. "Diese Gegend wird sowieso bald immer weiter aufgewertet", sagte einer. Andere äußerten sich ähnlich. Angesichts der hohen Nachfrage bei Deutschen nach Immobilien auf Mallorca dürfte Daniel Rudolf beizeiten noch weitere "Open House Partys" veranstalten. Ansonsten betreibt der umtriebige Unternehmer aus Worms unter anderem auch einen Limousinen-Service und stellt Privatköche, Butler oder Nannys bereit.