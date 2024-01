Der Sohn der nordirischen Fußball-Legende George Best (Manchester United), Calum Best, hat an diesem Dienstag auf der Anklagebank des Landgerichts von Mallorca in Palma Platz nehmen müssen. Dem 42-Jährigen wird ein sexueller Übergriff auf eine Frau auf Ibiza vorgeworfen. Best selbst bestreitet die Tat. Seinen Auftritt vor Gericht kommentierte er mit den Worten: "Ich bin nach Mallorca gekommen, um meinen Namen wieder reinzuwaschen.

Ganz anders sieht das die Staatsanwaltschaft von Mallorca. Sie fordert für den Fußballer-Sohn eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sieht es als erwiesen an, dass Best im April 2022 in einem Beachclub auf der Nachbarinsel eine junge Frau ohne deren Einwilligung geküsst und dazu gezwungen hat, seine Genitalien zu berühren. Ähnliche Nachrichten Paar hat während Ibiza-Flug Sex auf der Toilette – und der Steward öffnet die Tür ... Best, Model und Reality-Star im Vereinigten Königreich, gab zu Protokoll, zu keinem Zeitpunkt mit der Frau alleine gewesen zu sein. Vielmehr vermutet er eine Racheaktion, weil er kein Foto mit ihr machen wollte. Diese allerdings behauptet, gar nicht gewusst zu haben, dass es sich bei Best um eine Person des öffentlichen Lebens handelt, und nie um ein Foto gebeten zu haben. Zum Vorwurf, er habe unter Alkoholeinfluss gestanden, äußerte sich der Angeklagte wie folgt: "Ich trinke seit 15 Jahren keinen Alkohol, ich stehe in Großbritannien sogar einer Stiftung vor, die sich um Kinder alkoholkranker Eltern kümmert." Bests Verteidiger forderte am Ende der Verhandlung einen Freispruch. Bests Vater George gilt als einer der bekanntesten Fußball in der Geschichte des Vereinigten Königreichs und ist vor allem für seine erfolgreiche Karriere bei Manchester United bekannt, wo er mehr als 300 Pflichtspiele absolvierte und 137 Tore schoss. Er war unter den Fußballspielern einer der ersten Medienstars. Sein extravaganter Lebensstil führte jedoch dazu, dass er immer mehr dem Alkoholismus verfiel, der den Karrierelauf nachhaltig negativ beeinflusste und schließlich 2005 zu seinem frühen Tod im Alter von 59 Jahren führte, nachdem er an einer Niereninfektion erkrankt war.