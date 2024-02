Das Inselradio Mallorca sendet jetzt digital! An diesem Dienstag ist in den Studioräumen des Senders in Palmas Stadtteil Son Armadams die Nutzung der neuen Digitalradio-Technologie DAB+ begangen worden, auf der das beliebte deutschsprachige Urlauber-Radio ab sofort on Air ist. Diese Entwicklung läutet, wie Vertreter des Inselradios und der politischen Institutionen versicherten, eine neue Ära im Rundfunk auf den Balearen ein – verbunden mit der Hoffnung, dass dem Beispiel auch spanische Sender folgen könnten.

Mit DAB+ geht auf der Insel auch ein breiteres Programmangebot der Mallorca Radio Group, zu der das Inselradio gehört, einher. Neben den bislang bekannten Sendern "Das Inselradio Mallorca" und "Mallorca Sunshine Radio" können Hörer seit Dienstagmittag auch das "Das Inselradio Mallorca Classics" und "Mallorca Sunshine Radio Summer Hits" einschalten. Auch die Netzabdeckeung soll deutlich besser werden. Geschäftsführer Daniel Vulić sagte: "Bislang hatten wir immer wieder einige blinde Flecken, die wir mit der UKW-Versorgung nicht erreicht haben. Jetzt, mit DAB+ schaffen wir eine fast hundertprozentige Abdeckung der Insel." Miquel Cardona von der Digital-Abteilung der Balearen-Regierung (l.) und der Inhaber des Inselradios, Hinnerk Fauteck (r.). (Foto: Mallorca Radio Grou) Ähnliche Nachrichten Zukunftsmusik: Neue Betreiber wollen Radiosender "mallorca1" wiederbeleben Mehr ähnliche Nachrichten Auch hochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien waren bei dem digitalen Sendestart zugegen. Unter anderem Estanislao de Mata-Perez, Spanien-Chef des Inselradio-Partners Sixt, der Direktor der Digital-Abteilung der Balearen-Regierung Miquel Cardona, Palmas stellvertretender Bürgermeister Llorenç Bauzá, und die Inselratsdirektorin für touristische Nachfrage und Hospitality, Susanna Sciacovelli. Mateo Zanoguera von der Verlagsgruppe Serra ("Ultima Hora", "Mallorca Magazin"), die ebenfalls als Partner wesentlich an der Entwicklung beteiligt war, sprach über die technischen Eigenschaften von DAB+. Das Inselradio, das bereits seit 28 Jahren auf Mallorca exisitert, hat täglich über 400.000 Hörer. Bis heute hat sich das Radio immer weiterentwickelt und sieht sich als Brücke zwischen Mallorquinern, Spaniern und der deutschsprachigen Community, wobei es das mediterrane Lebensgefühl an seine Hörerschaft weitergeben möchte.