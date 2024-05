Jüngst machte die beliebte Umweltkampagne "Energy Challenge" Halt in Binissalem im Herzen von Mallorca, am Rande des Tramuntana-Gebirges. Bei der Veranstaltung dreht sich alles um Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie. Schauplatz war die zentrale Straße "Concepció". Fast 100 Schulkinder der 5. und 6. Klassen der Grundschule "Robines" sowie der 5. Klasse der Schule "l'Assumpció" nahmen teil.

Wie üblich befanden sich in einem der auf dem Platz aufgebauten Zelte die sechs statischen Fahrräder sowie das Computersystem, das die von den Schülern erzeugte Energie auf Bildschirmen anzeigte. Daneben stand das Zelt des Rathauses von Binissalem, in dem eine ergänzende Aktivität angeboten wurde: Maria Coll, eine Vertreterin der Gemeindeverwaltung, vermittelte den Kindern die Schlüssel zum Umweltschutz in dem Ort. Ein drittes Zelt schließlich beherbergte Erfrischungen für die Kinder, die aus frischem Obst bestanden.

Joan Arrom, ein Experte für nachhaltige Mobilität, hielt den Anwesenden Vorträge zu diesem Thema. Er war es auch, der einen Scheck im Euro-Wert der mit den Fahrrädern erzeugten Energiemenge überreichte, und zwar an Francisco Moyà, erster stellvertretender Bürgermeister und Umweltgemeinderat. Der erhaltene Betrag wird für die Durchführung einer mit den teilnehmenden Schulen zu vereinbarenden Umweltschutzaktivität verwendet.