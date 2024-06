Der Naturforscher, Schriftsteller, Journalist und Umweltvermittler sowie Nachhaltigkeitsberater José Luis Gallego (Barcelona, 1964) nimmt am eForum Mallorca Experience (19. und 20. Juni im Museum Es Baluard) teil und koordiniert die Sitzung "Herausforderungen und Lösungen im Zeitalter der ökologischen Nachhaltigkeit" sowie den Vortrag "Verantwortungsvolle erneuerbare Energien: Energie, Territorium und Natur".

Frage: Was halten Sie von Foren wie der Mallorca Experience?

José Luis Gallego: In diesem Fall besteht das Ziel des Forums nicht nur darin, die Herausforderungen aufzuzeigen, vor denen wir stehen, sondern auch die Möglichkeiten. Es ist sehr positiv, dass es sich genau auf die Chancen konzentriert. Allerdings ist ein neues Entwicklungsparadigma erforderlich. Das Modell ist ausgereizt und die Ressourcen sind nicht unerschöpflich, wie wir noch vor einigen Jahren glaubten. Das neue Paradigma muss auf einer nachhaltigeren und sichereren Zukunft beruhen, ohne die roten Linien des Planeten zu verletzen.

Es gibt Chancen, aber die Aussichten sind nicht sehr ermutigend.

Zunächst einmal hat die Umweltkrise zwei Seiten: die Klimakrise und die Krise der biologischen Vielfalt. Erstere war Gegenstand von 29 Weltgipfeln, letztere von 14. Es gibt bereits viele Stimmen, die einen einzigen Weltgipfel für den Wandel fordern. Das sollte das Hauptaugenmerk sein.

Welche Möglichkeiten können die Balearen haben?

Da es sich bei den Balearen um ein kleines, insulares Gebiet handelt, bieten sich zum Beispiel Möglichkeiten für erneuerbare Energien. Das Tourismusmodell muss seine Dienstleistungen anbieten und das ist eine Herausforderung für die Inseln. Die Bürgerinnen und Bürger der Balearen haben begonnen, sich zu mobilisieren und haben ein Zeichen gesetzt. Die Verwaltung ist zu spät gekommen und ergreift nun Maßnahmen. Die sozialen Reaktionen sind bewundernswert und auch die Interessenvertreter des Tourismus und des Hotelgewerbes erkennen an, dass wir zu einer nachhaltigen Wirtschaft übergehen müssen. Ich kenne das überfüllte Palma, wo es unmöglich ist, herumzulaufen.

Die Verwaltung reagiert spät, sendet aber auch widersprüchliche Botschaften. In einem Diskurs ist von Nachhaltigkeit und Übergang die Rede, in einem anderen wird auf den Ausbau von Häfen und Flughäfen gesetzt.

Regieren muss verantwortungsvoll sein. Wir müssen von unseren Politikern verlangen, dass sie weitsichtig sind und sich nicht auf eine vierjährige Legislaturperiode beschränken. Und natürlich müssen wir von ihnen verlangen, dass sie das Gemeinwohl fördern. Ich kenne kein größeres Gemeinwohl als Luft, Wasser, Energie oder Landschaft. Die Umwelt ist zu wichtig, um sie allein der Politik zu überlassen. Ich bin von der Partnerschaft zwischen Wirtschaft und Gesellschaft überzeugt. Gesellschaftlicher Druck ist sehr wichtig. Und immer mehr Unternehmen sind davon überzeugt, dass sie ihre Auswirkungen reduzieren müssen. Die Insellage der Balearen stellt eine zusätzliche Herausforderung für die Verwaltung dar, die mit großer Umsicht und einer millimetergenauen Überwachung des Territoriums vorgehen muss. So stehen die Balearen vor Herausforderungen in den Bereichen Wasser, Abfall, Energie, Mobilität und Tourismus, die sich durch die Insellage noch verschärfen können. Wenn es ein Gebiet gibt, das der Nachhaltigkeit besondere Aufmerksamkeit schenken muss, dann sind es die Inseln, und zwar durch eine verantwortungsvolle, nachhaltige und kreislauforientierte Wirtschaft. Die balearische Gesellschaft ist zunehmend aufgewacht, ebenso wie die kanarische Gesellschaft. Sie haben ähnliche Reaktionen.

Wenn man das oder etwas Ähnliches sagt, kann man beschuldigt werden, ein Touristenfeind zu sein.

Es wäre unfair, dem Tourismus seinen Beitrag zu Wohlstand, Wohlergehen und Entwicklung abzusprechen, aber das derzeitige Modell führt in einen Abgrund. Die Touristen kommen aus ungewöhnlichen Ländern zu uns. Wir müssen an einem nachhaltigen Tourismus festhalten, auch wenn das Adjektiv "nachhaltig" ein sehr veraltetes ist. Auf den Balearen ist das Modell im wahrsten Sinne des Wortes nicht nachhaltig. Und die Regierung muss die aktuelle Situation in einem Gebiet an seinen Grenzen mit verantwortungsvollen und dringenden Lösungen bewältigen.

Der Klimawandel steht nicht kurz vor seiner Ankunft, er ist schon da.

Wir haben ein Problem mit dem Timing. Der Klimawandel schreitet schneller voran als erwartet, aber unsere Anpassung geht viel langsamer vonstatten. Wenn wir so weitermachen, erwarten uns sehr unangenehme Szenarien. Es liegt in unserer Macht, die schlimmsten Szenarien zu vermeiden, indem wir reagieren und Veränderungen vornehmen. Die Balearen sind ein Modell für die Situation, die wir derzeit erleben. Wir könnten erleben, dass die Strände aufgrund des steigenden Meeresspiegels schrumpfen, dass Schwimmbäder wegen Wassermangels geschlossen werden müssen, dass die Abfallverwaltung zusammenbricht, dass es zu schwerwiegenderen und länger anhaltenden Dürren kommt, dass Quallen eindringen, weil das Meerwasser über 30 Grad warm ist, und kurz gesagt, dass sich extreme Wetterereignisse häufen.

Abgesehen vom Leugnen des Klimawandels ist es klar, dass ein Teil der Gesellschaft die Botschaften über diese Aufgabe satt hat, so als ob er lieber nichts davon wissen wollte.

Die wissenschaftlichen Beweise sind niederschmetternd. Die Wahrheit muss gesagt werden und zwar jenseits von Öko-Stress oder Öko-Angst. Es geht nicht darum, Katastrophisten oder Panikmacher zu sein. Wenn bei Ihnen Krebs diagnostiziert wird, sagt man Ihnen als Erstes: "Hören Sie jetzt auf zu rauchen". Ich bin besorgt über die Vernachlässigung der Wissenschaft, und wir müssen an die künftigen Generationen denken. Der generationsbedingte Verrat an der Welt, die wir hinterlassen, könnte einer der größten in der Geschichte der Menschheit sein. Das gegenwärtige Jahrzehnt ist von großer Bedeutung. Wir sind vielleicht die letzte Generation, die in der Lage ist, das Ruder herumzureißen. Den künftigen Generationen bleibt nur die Möglichkeit der Anpassung, nicht der Abschwächung. Glücklicherweise reagieren die jungen Menschen. Der Anstieg des Umweltbewusstseins ist unbestreitbar und unaufhaltsam. Der Klimawandel ist eine Katastrophe für alle, auch für die Wirtschaft. Er ist weder links noch rechts, weder erste noch dritte Welt. Er ist eine Herausforderung für die gesamte Menschheit. Er kommt auf uns zu. Wir können untereinander verhandeln, aber der Klimawandel verhandelt mit niemandem. Was wir tun können, ist sein Voranschreiten abzumildern.