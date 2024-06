Teils sonnig, teils leicht bewölkt, sommerlich warn, aber noch nicht sengend heiß: So präsentiert sich auf Mallorca das Wetter an diesem Sonntag bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Das klingt nach mildem Sommer zum Frühlingsende, gilt aber nicht für jede Uhrzeit und alle Gemeinden der Insel. Denn von Samstag auf Sonntag sank das Thermometer in Palma, Portocolom, Port de Sóller und Santanyí nicht unter 21 Grad. Und dafür gibt es einen Begriff: tropische Nächte.

Die Woche beginnt mit teilweise bewölktem Himmel, leichtem Nebel und mit Schwebestaub in der Luft. Während sich die Nachttemperaturen sich kaum ändern werden, steigen die Tagestemperaturen am Montag auf Werte zwischen 26 Grad in Capdepera, 28 Grad in Port d'Andratx, 30 Grad in Palma und 32 Grad in Sa Pobla an.

Der wärmste Tag der Woche wird auf Mallorca der Dienstag sein. In Palma und Sóller klettern die Temperaturen auf 32 Grad in Palma, in der Inselmitte und Gemeinden wie Llucmajor und Sa Pobla gar auf 34 Grad. Am Mittwoch beginnen die Temperaturen dann wieder leicht zu sinken, mit Ausnahme von Pollença: Dort steigen die Höchstwerte von 31 auf 33 Grad.

Am Mittwochnachmittag und am Donnerstagvormittag kann es auf außerdem leicht regnen. Überschwemmungen wie am 11. und 12. Juni, von denen vor allem der Flughafen Palma de Mallorca und die Playa de Palma betroffen waren, wird es mithin nicht geben. Dafür werden die Niederschläge, wenn sie denn fallen, als Schlammregen herabkommen.