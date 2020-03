Deutscher baut Luxus- Wohnungen in Problemviertel

In der kommenden Woche beginnen die Bauarbeiten für 84 neue Luxusappartments in Palmas Stadtviertel Nou Llevant. Der deutsche Immobilienentwickler Xojay feierte am Mittwochabend den Startschuss für das Projekt ganz in der Nähe des Drogenviertels La Soledat mit einer symbolischen Grundsteinlegung.

Im Beisein von 150 Gästen der mallorquinischen Gesellschaft wurde das Projekt auf einer zwölf mal vier Meter großen Multimediawand vorgestellt. Es handele sich balearenweit um die erste Wohnanlage mit einem Energiezertifikat A, erklärte Chris Bauer, Direktor von Xojay.

Die "XO Residences" entstehen auf einem 11.400 Meter großen Grundstück in der Avinguda de Mèxic und werden 84 Ein- bis vier Zimmerwohnungen umfassen. Der Kaufpreis beginnt bei 495.000 Euro. Rund 40 Prozent der Apartments seien bereits verkauft oder reserviert, hieß es. Mit der Fertiggestellung wird im nächsten Jahr gerechnet.