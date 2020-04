Webinar mit Sabine Christiansen zu Immobilien auf Mallorca

Inselkenner wissen: Die prominente Fernsehjournalistin Sabine Christiansen ist selbst langjährige Immobilienbesitzerin auf Mallorca. Jetzt wird die TV-Lady ein Diskussionsseminar im Internet („Webinar”) moderieren, bei dem sich am Mittwoch, 29. April, von 11 Uhr an alles um Immobilien auf Mallorca dreht.

Denn im Zuge der Coronakrise hat sich auf der Insel Unsicherheit breit gemacht. Wie stabil ist die Mallorca-Immobilie noch als Wertanlage? Ist der Investitionsstandort eine "Startbahn" oder eine "Sackgasse"? Das sind Fragen, der Sabine Christiansen und fünf deutschsprachige Immobilien- und Steuerexperten nachgehen.

Organisiert wird das Forum von dem im Palma beheimateten Steuerberatungs- und Dienstleistungsunternehmen European Accounting. Als Gesprächspartner sind angekündigt:

– Hans Lenz, Vorstand des Balearischer Maklerverbandes Abini

– Lutz Minkner, Geschäftsführer von Minkner & Partner

– Andreas Dinges, CEO von Private Property Mallorca

– Timo Weibel, Managing Director von Porta Mallorquina

– Willi Plattes, Geschäftsführer von European Accounting

Anmelden zum Webinar kann man sich über die die Webpage www.europeanaccounting.net.

Eine Rolle bei der Tagung dürften sicherlich auch die Kettenbriefe spielen, die seit Wochenbeginn auf Mallorca unterschiedlichste Reaktionen hervorgerufen haben. Das Vorgehen der Initiatoren der im Ton teilweise scharf formulierten Briefaktion wurde von nicht wenigen deutschen Residenten und Unternehmern als "kontraproduktiv" kritisiert.

Vorgesehen war dieses Thema bei dem Webinar, dessen Vorbereitungen schon seit Wochen laufen, ursprünglich nicht. Die Briefaktion hatte sich gänzlich unabhängig von der geplanten Expertentagung und seinen Organisatoren entwickelt.

Der Maklerverband Abini, der an dem Webinar teilnimmt, hatte sich bereits am Dienstag in einer öffentlichen Erklärung von der Briefaktion distanziert. Auch Sabine Christiansen verurteilte die Schreiben, die an die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol gerichtet waren, im Telefonat mit MM.

Christiansen war Mitte März mit einer der letzten Maschinen aus Hamburg nach Mallorca geflogen, um die Wochen der Kontaktbeschränkungen in Deutschland auf der Insel zu verbringen. Sie habe die Sicherheitsvorkehrungen auf Mallorca mit der Ausgangssperre für sicherer gehalten als die Maßnahmen in den einzelnen Bundesländern, begründete Christiansen ihren Aufenthalt auf der Insel. (as)