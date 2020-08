Drei der zehn teuersten Anwesen Spaniens befinden sich auf Mallorca

Drei der zehn teuersten momentan zum Verkauf stehenden Anwesen auf Mallorca befinden sich auf Mallorca. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Aufzählung der Immobilienplattform Idealista hervor. Ein Objekt befindet sich in Puigpunyent, ein weiteres in Valldemossa und das dritte in Port d'Andratx.

Was das Anwesen in Puigpunyent anbelangt, so befindet dieses sich auf Rang drei. Es handelt sich den Angaben zufolge um eine Finca, die auf 82 Hektar Grund steht. Sie besteht aus zwei Gebäuden mit 2800 Quadratmetern, verfügt über 14 Badezimmer, einen Aufzug, eine Bibliothek und sogar eine Privatkapelle. Sie ist fúr 26,5 Millionen Euro zu haben.

Auf Platz vier folgt ein Gebäude aus dem 17. Jahrhundert in Valldemossa mit 80 Zimmern und 6000 Quadratmetern. Das gesamte Areal ist 300 Hektar groß. Als Wert werden 23 Millionen Euro angegeben. Rang fünf belegt eine Villa mit sieben Zimmern mit Meerblick in Port d'Andratx, die für 22 Millionen angeboten wird.

Das teuerste momentan in Spanien zum Verkauf angebotene Gebäude befindet sich in Andalusien, genauer gesagt bei Málaga. es handelt sich um die Villa Cullinan mit 3000 Quadratmetern, die sich auf einem 10.000 Quadratmeter großen Gelände in einer Luxussiedlung befindet. Kostenpunkt: 32 Millionen Euro. (it)