Die Immobilienpreise auf Mallorca und den Nachbarinseln sind im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 8,3 Prozent gestiegen. Dies ist der höchste Anstieg in ganz Spanien und übertrifft sogar den Immobilienboom von 2007, wie aus der jüngsten Statistik des Immobilienbewertungsunternehmens Tinsa hervorgeht. Der Anstieg ist insofern etwas überraschend, als dass die Preise im vergangenen Jahre erstmals seit Jahren teilweise gefallen waren.

Balearen und Palma: Einzigartige Situation

Die Balearen und ihre Hauptstadt Palma sind demnach die einzigen Regionen in Spanien, in denen die Immobilienpreise über dem Niveau des Immobilienbooms von 2007 liegen. Die Preise auf den Balearen sind im Vergleich zu 2007 um 7,1 Prozent und in Palma um 4,2 Prozent gestiegen. Tinsa prognostiziert für die nächsten Monate eine Erholung des Marktes. Ein möglicher Wechsel in der europäischen Zinsgeldpolitik sowie die Senkung des Euribor könnten die „Nachfrage nach Investitionen im Immobilienbereich" ankurbeln, hieß es in dem Bericht.

Immobilienpreisentwicklung im ersten Quartal 2024 Vergleich zum Vorjahr:

Höchste Anstiege: Balearen (+8,3%), Region Valencia (+7,1%) und Castilla-La Mancha (+6,7%)

Geringere Anstiege: Madrid (+2,3%) und Katalonien (+2,4%)

Keine Veränderung: Murcia, Asturien und Ceuta.

Provinzen mit den höchsten Anstiegen:

Málaga (+9,9%)

Balearen (+8,3%)

Guadalajara (+8,3%)

Provinzen mit stagnierenden Preisen:

Ceuta, Asturien, Murcia, Guipúzcoa.