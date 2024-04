In Palma de Mallorca steht ein Holzgebäude für einen astronomisch hohen Preis zum Verkauf. Wie die besonders im Viertel Santa Catalina tätige Immobilienfirma Bconnected mitteilte, kostet der schmale vierstöckige Innenstadtbau 1,25 Millionen Euro. Angeboten wird er im Inserat als "aufregendes Holzhaus".

Das Gebäude in guter Lage ist 135 Quadratmeter groß, verfügt über drei Schlafzimmer, drei Bäder und eine Dachterrasse mit Blick auf Palma. Zudem sind den Angaben zufolge eine Garage und ein Aufzug vorhanden.

Die Immobilienpreise sind auf Mallorca in den vergangenen Jahren auf breiter Front in die Höhe geschnellt. Mallorca gilt inzwischen als extrem Luxusinsel, die für Normalverdiener nicht mehr erschwinglich ist und der solche Menschen zunehmend den Rücken zukehren.

Für das dreigeschossige Wohnhaus in der Calle Rodríguez de Arias in Palma, das in nur zwei Wochen fertiggestellt wurde, ist das junge Architekturbüro Munarq aus Marratxí verantwortlich. Da sich das Stadthaus auf einem sehr kleinen Grundstück befindet, arbeiteten die Architekten mit Wänden aus Holz. Das geringere Gewicht der Holzwände belastet zudem das Fundament weniger stark.